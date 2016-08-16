Черчесов не вызвал в сборную России Кокорина и Мамаева. «Спартак» возглавит Каррера. Дайджест событий дня

В новой заявке российской сборной – 15 новичков

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил состав на ближайшие товарищеские матчи против Турции (31 августа) и Ганы (6 сентября). По сравнению с составом, отправлявшимся на Евро-2016, новый тренер сделал сразу 15 изменений, а также еще привлек к работе троих футболистов на тренировочный сбор – Фернандеса, Емельянова и Кутепова. Скандалисты Кокорин и Мамаев по разным причинам приглашений не получили.

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«Спартак» не договорился с Бердыевым

Московский «Спартак» завтра объявит о назначении Массимо Карреры на пост главного тренера команды. Ранее сообщалось, что руководство красно-белых не смогло договориться с бывшим наставником «Ростова» Курбаном Бердыевым. Таким образом, Каррера возглавит «Спартак», в котором на протяжении двух туров работал исполняющим обязанности главного тренера после отставки Дмитрия Аленичева.

«Зенит» потратит миллион на защитника «Анжи»

Защитник «Анжи» Георгий Тигиев будет продан в «Зенит» за один миллион евро и пополнит состав своей новой команды еще в летнее трансферное окно. В прошлом году 21-летний футболист перешел в «Анжи» из московского «Торпедо» и сыграл 19 матчей в составе махачкалинцев. Тигиев – левый защитник, но может при необходимости закрыть и правый край обороны.

Чорлука продлил контракт с «Локомотивом»

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука подписал новый контракт со своим нынешним клубом. Как сообщил президент красно-зеленых Илья Геркус, 30-летний хорватский футболист останется в команде на еще один четырехлетний срок.

«Сегодня с нами наш капитан, который провел четыре блестящих года в «Локомотиве», и мы надеемся, что следующие четыре года, о которых мы объявляем, будут еще успешнее. Ведран – человек, на котором мы строим команду, великолепный профессиональный человек. Это один из лучших защитников в Европе, и мы надеемся, что лучшие игры еще впереди. Очень рады, что он останется с нами», – сказал Геркус.

В Швеции фанат напал на голкипера и сорвал матч

Вратарь «Эстерсунда» Али Кейта получил несколько ударов от болельщика в маске, который выбежал на поле во время игры его команды против «Йенчепинга» (1:1) в рамках чемпионата Швеции. Нападавший оказался 17-летним юношей, который еще и сообщил о том, что принес на стадион бомбу в сумке. Сообщение оказалось ложным, но хулигана задержали. «Я увидел кого-то сзади и начал бежать, потом мне показалось, что он ушел. После я совсем ничего не помню. Не слышал, что он говорил. Прискорбно, что такие моменты происходят, но футбол выше таких идиотов», – отреагировал на инцидент Кейта.

«Кубань» уволит Петреску

Руководство «Кубани» намерено расторгнуть контракт с нынешним главным тренером клуба Даном Петреску, причем это произойдет уже на этой неделе. В числе сменщиков – главный тренер «Волгаря» Юрий Газзаев, рулевой «Шинника» Александр Побегалов и Александр Бородюк, покинувший «Кайрат» в апреле нынешнего года. Результаты команды пока просто шокируют – в активе краснодарцев четыре очка после семи туров и последнее место в ФНЛ. Болельщики «Кубани», между тем, выступают резко против отставки Петреску.

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Стала известна удивительная причина отсутствия Лестьенна в матчах «Рубина»

«Рубин» никак не заявит на матчи РФПЛ приобретенного летом нападающего Максима Лестьенна. Причина в отсутствии банковских гарантий по оплате трансфера катарскому клубу «Аль-Араби». У казанцев произошла заминка по банковским гарантиям на выплату суммы в 10 миллионов евро, которые должны переводиться частями. Так что Лестьенн хоть и стал одним из главных приобретений «Рубина», играть за клуб он пока не может.

Фабрегас может стать игроком «Реала»

Мадридский «Реал» нацелился на покупку полузащитника Сеска Фабрегаса у лондонского «Челси», причем сам футболист уже вступил в переговоры с мадридским клубом. Ранее сообщалось об интересе к Фабрегасу со стороны «Ювентуса». Любопытно, что до «Челси» испанец на протяжении трех сезонов выступал за «Барселону».

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Адвокат возглавил «Фенербахче»

Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат будет работать в чемпионате Турции. 68-летний голландский специалист поведет к победам «Фенербахче», а официальная церемония подписания контракта состоится завтра в среду. Впрочем, в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне новая команда Адвоката уже не выступит – предыдущий наставник «Фенербахче» Витор Перейра покинул свой пост как раз после вылета турецкого клуба из квалификации ЛЧ.