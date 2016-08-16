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    Переговоры между «Спартаком» и Бердыевым зашли в тупик

    «Спартак» может отказаться от услуг бывшего главного тренера «Ростова» Курбана Бердыева. Сообщается, что 63-летний специалист, изначально давший принципиальное согласие возглавить красно-белых, не смог договориться с руководством московского клуба по ряду вопросов.

    Отмечается, что Бердыев уже провел две встречи с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном, на которых обсуждались детали будущего сотрудничества – и если на первом этапе стороны находили взаимопонимание по многим аспектам, то затем позиции стали расходиться.

    В ближайшее время должна состояться заключительная встреча. Шансы на то, что она закончится официальным назначением тренера в «Спартак», невелики.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.08.2016 20:27
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +3

      Жека Джокер 17 августа 2016, 01:19

      Ну,пусть. Зато Каррера возглавит

      1
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 17 августа 2016, 00:14

      Вот что может пойти не так. Я никогда не был среди парней, что кричали: "Федун на выход". По мне так это от скудоумия. Но объяснить, почему два взрослых человека, отличные менеджеры, заинтересованные в одном и том же результате не могут договориться, я не могу.

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      Рейтинг: +779

      mgordeev > vvv246 19 августа 2016, 23:30

      Федун на Спартаке не зарабатывает. А тратит столько, сколько большинство людей за жизнь не зарабатывают. К несчастью, именно такие парни, которые больше 100к в руках не держали денег обычно и дают советы миллиардерам. Это потому что тупые.

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 17 августа 2016, 00:02

      Я думаю Бердыеву повезло , что он не вляпался в это г.........

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      Рейтинг: +10

      fdg54yf 16 августа 2016, 23:16

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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 16 августа 2016, 23:01

      ДУРДОМ!!!! Выходит Федьку можно поставить в один ряд с Мудко, он не видит в приходе Бердыева благо для Спартака? Получается, не сошлись характерами - Бердыев, как спец видит одно, а Федька не хочет гнобить своих сосунков-подхалимов..

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      Рейтинг: +51

      петр1975 16 августа 2016, 22:51

      Ну опять Федун учудил. Уже думал посмотрю новый Спартак. опять лажа будет

      1
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      Рейтинг: +1267

      Sky Spartak 16 августа 2016, 22:44

      Понятно было что Бердыев со своей командой придет.. неужели трудно дать карт бланш....Сам же говорил что уступит место профам....

      2
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 16 августа 2016, 22:41

      Если Бердыев свободен, нашим надо срочно подсуетиться!

      -1
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      Рейтинг: +362

      sargassov > Измайловский Кочегар 17 августа 2016, 01:39

      Любой нормальной команде надо подсуетиться

      2
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      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 16 августа 2016, 22:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ненужен нам Бердыев. Есть и лучше тренеры

      -12
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик > АндрейФКСМ 16 августа 2016, 23:06

      валерим?

      4
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      Рейтинг: +779

      mgordeev > АндрейФКСМ 17 августа 2016, 00:17

      Вот твоя учительница по русскому языку - так себе тренер.

      3
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      Рейтинг: +331

      NapaS 16 августа 2016, 22:21

      Если Федун сумеет упустить Бикиевича, то будет проклят!
      Хотя он и так проклят...

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