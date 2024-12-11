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    • МакГиди – об охране Федуна: «6-7 камуфлированных людей с автоматами»

    МакГиди – об охране Федуна: «6-7 камуфлированных людей с автоматами»

    Бывший спартковец Эйден МакГиди рассказал, что экс-владельца клуба Леонида Федуна охраняли несколько человек.

    – В одном из интервью вы упоминали, что в раздевалке проводили собрания «какие-то люди от владельца клуба». Кто это был?

    – Я имел в виду, что обычно Леонид Федун заходил в раздевалку перед важными играми, например, против «Зенита» или ЦСКА. Вместе с ним обычно стояли шесть-семь охранников в камуфляже. Не помню точно, но практически уверен, что у них были автоматы.

    Федун мог мотивировать футболистов премиальными перед важными матчами, говорил о принципиальности побед над тем же «Зенитом».

    • Последним клубом 38-летнего МакГиди стал «Эйр» из 2-го по силе дивизиона Шотландии.
    • По ходу карьеры Эйден провел 93 матча за «Спартак» (2010-2013 годы), забил 13 голов, сделал 28 ассистов.
    • На счету МакГиди 92 матча за Ирландию, 5 голов.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.12.2024 17:14
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    Комментарии (12)
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    7:1
    1733927199
    пздц. я с каждым днём всё больше убеждаюсь, что зарплата тех, кто пишет тут новости - напрямую зависит от их количества. не выполнишь норму по количеству новостей за смену - не получишь зарплату. так у вас это работает? иначе как объяснить, что предыдущая новость про макгиди пару часов назад была с этим текстом про федуна - но его сейчас оттуда вырезали и сделали вот эту отдельную новость? просто одну новость поделили на две. для количества.
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    aaaaahhhh
    1733927456
    ....а так же два танка , подводная лодка и звено тактической авиации... :))))
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    Айболид
    1733927555
    Камуфлированные люди . ))) Розовые с пятнами грязи .
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    Литейный 4 (returned)
    1733928244
    Фердун олигарх. Распёрло его мошну на народном достоянии. Гыгыгы
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    Мордаванин
    1733928498
    так то судебные приставы они всю жизнн заним таскаются
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    val69
    1733929617
    Ага, бл, с танками...
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    Интерес
    1733930129
    Это уже было.Футбольные новости кончились? Гоните лучше откровения "домохозяйки из Уфы". Хотя...если "УЗИ",то поверю...
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    Вомбат
    1733946787
    Не помню точно, но кажется под камуфляжем они прятали гранатометы.
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