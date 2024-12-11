МакГиди – об охране Федуна: «6-7 камуфлированных людей с автоматами»

Бывший спартковец Эйден МакГиди рассказал, что экс-владельца клуба Леонида Федуна охраняли несколько человек.

– В одном из интервью вы упоминали, что в раздевалке проводили собрания «какие-то люди от владельца клуба». Кто это был?

– Я имел в виду, что обычно Леонид Федун заходил в раздевалку перед важными играми, например, против «Зенита» или ЦСКА. Вместе с ним обычно стояли шесть-семь охранников в камуфляже. Не помню точно, но практически уверен, что у них были автоматы.

Федун мог мотивировать футболистов премиальными перед важными матчами, говорил о принципиальности побед над тем же «Зенитом».

Последним клубом 38-летнего МакГиди стал «Эйр» из 2-го по силе дивизиона Шотландии.

По ходу карьеры Эйден провел 93 матча за «Спартак» (2010-2013 годы), забил 13 голов, сделал 28 ассистов.

На счету МакГиди 92 матча за Ирландию, 5 голов.

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