Наумов: «Зиньковского в «Спартаке» просто загнобили»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов не против трансфера в команду спартаковца Антона Зиньковского.

«Мне нравится Зиньковский. Он еще молодой и перспективный игрок с хорошими качествами и техникой, поэтому это был бы очень хороший вариант для «Локомотива». Его просто загнобили в «Спартаке», что иногда у них случается, а в «Локомотиве» он мог бы раскрыться по новому.

Я бы хотел, чтобы он перешел в «Локомотив», буду только рад, тем более команде как раз нужно усиление в атаке», – сказал Наумов.

28-летний Зиньковский провел в сезоне РПЛ 7 матчей.

У футболиста контракт до 2027 года.

У Зиньковского 3 матча за сборную России.

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