Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Наумов: «Зиньковского в «Спартаке» просто загнобили»

    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов не против трансфера в команду спартаковца Антона Зиньковского.

    «Мне нравится Зиньковский. Он еще молодой и перспективный игрок с хорошими качествами и техникой, поэтому это был бы очень хороший вариант для «Локомотива». Его просто загнобили в «Спартаке», что иногда у них случается, а в «Локомотиве» он мог бы раскрыться по новому.

    Я бы хотел, чтобы он перешел в «Локомотив», буду только рад, тем более команде как раз нужно усиление в атаке», – сказал Наумов.

    • 28-летний Зиньковский провел в сезоне РПЛ 7 матчей.
    • У футболиста контракт до 2027 года.
    • У Зиньковского 3 матча за сборную России.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Раскрыты два претендента на Зиньковского 11
    Список игроков «Спартака», от которых планируют избавиться зимой 33
    Стало известно, за сколько «Локо» готов купить Зиньковского у «Спартака» 26
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.12.2024 18:05
    Рекомендуем
    Комментарии (11)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Интерес
    1733930845
    "Аскольдова могила №2".
    Ответить
    oyabun
    1733931637
    СМИ специально выискивают таких специалистов, которые за денежку малую стараются обгадить великий Спартак? Высказал абсолютную чушь и на душе полегчало? Убогие, что с них взять..
    Ответить
    ...уефан
    1733931645
    ...не зарплатой ли, случаем, не по-масти, его загнобили? А может его на поле не выпускали, что бы он все свои, глубоко замаскированные супер качества не мог показать? Или гаджеты и машину выдавали только на час в сутки и запирали на базе? Забил он уже на всё, звездёныш...
    Ответить
    Тинез Розоп
    1733933445
    А если и загнобили , то есть за что. Посмотришь на него и плакать хочется. Зина одним словом…
    Ответить
    Freyd
    1733934478
    28 всё в перспективных
    Ответить
    andr45
    1733935271
    Да, уж, загубили, гады, загубили, Загубили молодость его! Золотые кудри к черту сбрили И оставили лишь седину( А какой был ИГРОЧИЩЕ!!! В чемпионате России провел 61 матч и целых ПЯТЬ раз поражал ворота соперников! А, как блистал в Кубке! 26 матчей и целых полновесных два гола!
    Ответить
    Литейный 4 (returned)
    1733936048
    Загнобила загорелая спартаковская диаспора россиянина. Гыгыгы
    Ответить
    alefreddy
    1733936734
    ну и флаг ему в руки и без него хорошо
    Ответить
    k611
    1733942511
    Просто по игре сдал, только и всего. Например Дуарте сколько не играл, но ведь смог убедить тренера своей игрой. Так что это отмазки в пользу бедных...
    Ответить
    шахта Заполярная
    1733952843
    В Спартаке играть нужно, а не волосы красить. Покупайте.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 