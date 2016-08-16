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    Новая сборная России: 15 новичков, а ЦСКА и «Зенит» – не базовые клубы


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    Голосов: 12
    16.08.2016 13:20
    Станислав Черчесов почти на две трети обновил состав российской сборной после Евро-2016, вызвав полтора десятка игроков, которые не поехали во Францию. «Бомбардир» разбирает новую заявку нашей команды.

    15 новых футболистов

    Провал сборной России на Евро-2016 подтолкнул к радикальным мерам – всего восемь человек из того состава будут готовиться к товарищеским матчам. Остались: Акинфеев, В.Березуцкий, Шишкин, Нойштедтер, Самедов, Шатов, Дзюба и Смолов. Новые же лица – либо те, кто из-за травм не поехал во Францию (Жирков, Дзагоев), либо те, кто был в «под-основе», но на Евро не попал (Тарасов, Новосельцев, Семенов, Крицюк), либо те, кто иногда вызывался (Миранчук, Канунников, Полоз, Оздоев, Газинский), либо совсем уж новички (Джанаев, Петров, Кудряшов, Зобнин). Плюс еще три игрока будут тренироваться вместе с основной командой – Кутепов, Фернандес и Емельянов. Тогда даже 18. Ну как, вам эта сборная по именам нравится больше?

    Минус Игнашевич, Смольников, Глушаков

    Мы уже привыкли, что второй вратарь сборной – это Лодыгин, непоколебимая единица в центре защиты – Игнашевич, основной правый защитник – Смольников, игрок старта, либо главный конкурент основного левого защитника – Д.Комбаров, а в опорной зоне часто мелькает Глушаков. Впрочем, никого из этих футболистов Черчесов брать не стал, равно как и армейцев Щенникова и Головина, которые так «запомнились» на Евро. Вратарская же линия вообще претерпела серьезные изменения. Акинфеева, понятно, не сдвинешь, но конкуренты сменились.

    Кокорин и Мамаев

    Оба не попали. Все-таки Черчесов обиделся на то, что не позвали в Монте-Карло. На самом деле, в невызове Мамаева нет никакого криминала – он получил травму перед игрой с «Крыльями Советов» и как минимум до конца месяца играть не будет. Что касается Кокорина, то возможности этого форварда Черчесову очень хорошо известны по совместной работе в «Динамо», и не исключено, что футболиста решили не привлекать, чтоб он набрал форму в клубе и не подвергся обструкции во время домашнего матча с Ганой (6 сентября), поскольку вокруг игрока сформировался очень негативный фон. История освистывания Жиркова на матче сборной после перехода в «Анжи» – памятна до сих пор.

    Стасмания. Почему Черчесов в сборной России − это лучший вариант

    Лишь четверо не играли за сборную

    Будет преувеличением сказать, что состав серьезно обновлен неопытными игроками. Молодых футболистов все так же мало (в команду U-21 из этого состава попал бы лишь Миранчук). Почти каждый из них хоть несколько минут да поиграл за сборную, даже Зобнин и Полоз. И только четыре игрока могут дебютировать – Джанаев, Кудряшов, Петров и Газинский.

    ЦСКА и «Зенит» – больше не базовые клубы сборной

    Лишь по три игрока откомандировали в главную команду страны оба этих клуба (на Евро ездило в общей сложности 13 футболистов ЦСКА и «Зенита»). Наибольшее представительство – у «Локомотива», «Краснодара» и «Ростова» (по четыре игрока). Двое – из «Рубина», еще по одному – из «Спартака», «Терека» и «Фенербахче».

    No Cherch in the wild. Почему Черчесову нельзя тренировать сборную России

    Тарасов едет в Турцию

    После памятного матча «Фенербахче» – «Локомотив» и неуместной демонстрации футболки с политическим подтекстом в самый разгар непростых отношений между Россией и Турцией Тарасова, конечно, запомнили в этой стране. Сейчас негатив стал уходить, наши с турками даже в футбол играть собрались 31 августа в Анталье, однако как «поприветствуют» Тарасова, если он выйдет на поле, можно догадаться уже сейчас. Впрочем, это уже точно не будет иметь никакого отношения к футболу.

    Итак, заявка на Евро-2016 и заявка нынешняя. Какой состав мощнее?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: UEFA, РФС, ФК «Ростов»
    Рейтинг: 3 Голосов: 12
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +146

      Alexx22 21 сентября 2016, 11:19

      нападение у нас не очень, да и вратарей новых молодых надо тянуть.

      0
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      Рейтинг: +243

      veksill 23 августа 2016, 02:09

      Дзюба не нап, это бревно бегающее, не понятно для чего.

      0
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 21 августа 2016, 18:24

      Давайте лучше расформируем к ебеням их !!!и будем за Белорусов болеть)

      0
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      Рейтинг: +22

      Алекс 89 20 августа 2016, 11:25

      Фернандес)блин(

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 19 августа 2016, 12:02

      А вы друзья как ни садитесь
      Все,
      в музыканты не годитесь....

      3
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 17 августа 2016, 15:09

      турки сами теперь будут в майках с изображением самого вежливого президента !!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5

      sergey184 17 августа 2016, 01:59

      Правильно.

      -1
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 17 августа 2016, 01:20

      Уважаю! Объективный и перспективный состав, молодец Станислав Саламович!Главное чтобы это было все два года перед подготовкой и тогда можно будет собрать боевитый и хороший состав!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +483

      headdevil 16 августа 2016, 23:44

      Те же яйца, только в профиль

      1
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      Рейтинг: +22

      Алекс 89 16 августа 2016, 23:16

      аршавина с Павлюченко,был-бы рад)(НОЙШНЕЙДЕР...)

      -1
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