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    Черчесов: «Кокорин и Мамаев? Никто никого из сборной не вычеркивал»

    Новый наставник сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу дальнейшего вызова в национальную команду нападающего «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева.

    «Буду ли рассматривать кандидатуры Мамаева и Кокорина? А что случилось? Я что-то пропустил? Ах, история с шампанским... Будет серьезный разговор. Потому что не пригласили. А если серьезно, то с Мамаевым я общался один раз в жизни, но он показался мне абсолютно нормальным. Кокорина знаю как облупленного. Им просто нужно дать время. Никто никого не вычеркивал», – отметил Черчесов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.08.2016 14:10
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +40

      Бонс 11 августа 2016, 18:37

      Начинается!..

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 11 августа 2016, 18:34

      Их болельщики вычеркнули! Не нужно из себя "строить" педагога!

      0
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      Рейтинг: -90

      Raider26 11 августа 2016, 18:19

      Конечно, надо их пиздить почаще и гонять побольше

      0
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 11 августа 2016, 16:33

      Да пофигу что они играть не умеют,пофигу на это шампанское, самое главное на евро они должны были умирать на поле

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 11 августа 2016, 16:30

      Кокоша и Мамай неосознанно накосячили, но это не повод их не допускать в сборную.....надо дать ребятам показать себя в игре.

      -2
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      Рейтинг: +115

      slawianka > a-rakhmatov 11 августа 2016, 18:28

      на евро показали

      2
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      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи 11 августа 2016, 15:47

      не в шампанском дело...играть не умеют !! может пора петицию на черчесова готовить?))

      0
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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 11 августа 2016, 15:22

      Будет тоже самое - а чем плохи Березуцкие Игнашевичи Широковы и другие сбитые летчики провалившие последние три турнира сборной. Если привезет их же к нам в Краснодар специально научусь заранее свистеть. Уважаемые болельщики напишите если кто в курсе - когда попрут его в шею Мутко по контракту заплатит как Капелле?

      3
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      Рейтинг: +438

      gennadiy 11 августа 2016, 15:12

      Потом не плачьте ,что на сборную никто не ходит и освистывают.Народ на много стал умнее,глядя как живут сами и как живут такие мастера.

      3
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      Рейтинг: +1810

      gor77 11 августа 2016, 15:04

      Нормальный, рабочий, специально подготовленный ответ для журналистов. Ни больше ни меньше. Остальное - придумывайте сами.

      2
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 11 августа 2016, 15:02

      И Денисова не вычеркнул?

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