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    Нойштедтер, Широков и Гилерме – в окончательной заявке сборной России на Евро-2016

    Стал известен состав сборной России, который примет участие на Евро-2016. Полностью заявка включает в себя 23 игрока.

    Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Гилерме («Локомотив»), Юрий Лодыгин («Зенит»).

    Защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников (все ЦСКА), Дмитрий Комбаров («Спартак»), Роман Нойштедтер («Шальке-04»), Игорь Смольников («Зенит»), Роман Шишкин («Локомотив»).

    Полузащитники: Александр Головин, Алан Дзагоев, Роман Широков (все ЦСКА), Денис Глушаков («Спартак»), Игорь Денисов («Динамо»), Олег Иванов («Терек»), Павел Мамаев («Краснодар»), Александр Самедов («Локомотив»), Олег Шатов («Зенит»).

    Нападающие: Артем Дзюба, Александр Кокорин (оба – «Зенит»), Федор Смолов («Краснодар»).

    Источник: РФС

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    21.05.2016 20:28
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    Комментарии85
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 22 мая 2016, 18:03

      Состав не главное,главное игра!!!Хватит робеть,надо играть уверенно,выгрызать каждый мяч,выкладываться на 100%!!!Вы же будете играть на важном турнире за свою страну!(Гильерме не в счёт)))))

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > 3a zenit 25 мая 2016, 22:12

      Нет...а как по другому?Всё бросить и сказать из серии "да пошла эта сборная инвалидов и деревьев,не буду их смотреть,всё равно вылетят..."Так?надо верить!!!Не зря классик сказал,"у ней особенная стать,в Россию надо только верить"!!!

      0
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      Рейтинг: +312

      Zly 22 мая 2016, 11:14

      Это что? Немец ни разу не играл, а его берут...Мутко одним словом. Брать Головина, но не брать Миранчука, Джамалетдинова, Ткачука. Лёна двигает своих из ЦСКА. Вопрос по Широкову- человек не играл, сидел, а его в сборную. Понимаю что он поле видит и пас может выдать, но он сидит на лавке в клубе. В защите пенсы. Ох и накрутят их все, кто может.

      2
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      Рейтинг: +23

      F3lix 22 мая 2016, 10:20

      Надеюсь Комбаров купил вазелин. Или Бэйл со своим? Это будет шоу ))

      2
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      Рейтинг: +23

      F3lix 22 мая 2016, 09:45

      Оп-па, немец. Наверное совсем всё плохо.

      0
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 22 мая 2016, 07:52

      Лодыгин, Щенников, Широков тут лишние...
      И не пойму как можно брать на столь важный турнир игрока, который ни разу не сыграл за сборную даже в товарняке??? нет элементарной сыгранности с партнерами... Я уже вижу эти заголовки после Евро "Мы поспешили! нужно было намного раньше оформлять гражданство", "Просто ребята не сыгрались" и т.д.

      2
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      Рейтинг: +70

      росс 22 мая 2016, 07:23

      А ведь Крицюк в разы сильнее Лодыгина. Ну и Жирков,конечно, зря отцеплен от сборной. Хотя, нас ждёт очередное разочарование, а потому какая разница , кто будет проигрывать.

      1
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      Рейтинг: +194

      SE PAVLOV 22 мая 2016, 05:41

      Хреново , что с Жирковым у Слуцкого непонимаха получилась .. Ведь даже сравнивать Щенникова и Жиркова как-то неприлично ...

      2
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      Рейтинг: +319

      семенчик 22 мая 2016, 01:21

      Защита старьё! Широкова зачем взяли для массовки?

      2
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 21 мая 2016, 23:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Это лучшие футболисты страны на данный момент. Все по делу. Тарасов не доказал, что он лучше Денисова, поэтому на Евро едет проверенный человек.
      Такой будет старт у Слуцкого:
      Акинфеев
      Смольников Березуцкий Игнашевич Щенников
      Дзагоев Глушаков Мамаев
      Кокорин Дзюба Шатов
      В такой сложной группе не до экспериментов, но если рисковать, то можно вот так:
      Гиля
      Шишкин Нойштедтер Березуцкий Комбаров
      Глушаков Мамаев Иванов
      Самедов Смолов Шатов

      -6
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      Рейтинг: +65

      Astonreal > loko-the_best 21 мая 2016, 23:29

      Не вижу смысла не выпускать Смолова? Особенно в связке с Мамаевым.

      4
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best > Astonreal 21 мая 2016, 23:48

      Решать всё равно Слуцкому) А Смолов или Дзюба, увидим)

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 21 мая 2016, 22:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Всё! Нам пиз-ец!

      -5
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