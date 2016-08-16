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    Джанаев, Новосельцев, Газинский – в сборной России на товарищеские матчи, Кокорин не вызван

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов огласил состав на ближайшие товарищеские поединки. Напомним, 31 августа национальной команде предстоит встретиться с Турцией в Анталье, а 6 сентября – в Москве со сборной Ганы. Отметим присутствие в заявке 15 новых игроков по сравнению с теми, кто защищал честь страны на чемпионате Европы во Франции.

    В основном списке значатся 23 футболиста. Также к работе на учебно-тренировочном сборе будут привлечены еще три игрока – защитники Илья Кутепов («Спартак»), Марио Фернандес (ЦСКА) и полузащитник Роман Емельянов («Урал»).

    Добавим, что в списке не оказалось Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые после Евро-2016 оказались в центре скандальной истории в Монте-Карло.

    Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Сослан Джанаев («Ростов»), Станислав Крицюк («Краснодар»).

    Защитники: Василий Березуцкий (ЦСКА), Юрий Жирков («Зенит»), Федор Кудряшов, Иван Новосельцев (оба – «Ростов»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Терек»), Роман Шишкин («Локомотив»).

    Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Алан Дзагоев (ЦСКА), Роман Зобнин («Спартак»), Максим Канунников, Магомед Оздоев (оба – «Рубин»), Алексей Миранчук, Александр Самедов, Дмитрий Тарасов (все – «Локомотив»), Олег Шатов («Зенит»).

    Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Дмитрий Полоз («Ростов»), Федор Смолов («Краснодар»).

    Источник: РФС

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    16.08.2016 12:27
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    Комментарии116
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 29 августа 2016, 11:52

      Зачем немец? Ерохин достоин вызова

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +549

      Жентус 28 августа 2016, 02:00

      Где Ерохин?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      Spartak-Ekata 18 августа 2016, 11:37

      Кокорин....нет это правильно....одни понты....а как игрок....полный ноль...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 17 августа 2016, 04:18

      Видно, что не из балды игроки взяты, а многие смотрятся хорошо именно на сегодняшний день. Да есть спорные позиции, но это уже вкусовчина и личные пристрастия.
      На самом деле состав радует, в тренерский гений Черчесова не особо верю, но рад буду ошибиться. Плохо то что у сборной два года не будет официальных матчей, по товарнякам сложно делать выводы.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +191

      bafor 16 августа 2016, 20:56

      Кокорин играет с ленцой. Забивать голы практически не умеет. Во время его из сборной турнули. Кержаков пересидел в сборной. Сколько же раз он в последние годы мазал из самых 100 проц. моментов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2591

      Ral13 16 августа 2016, 20:55

      Похоже Романа Нойштедтера кто-то проталкивает.И Берёза лишний.

      -3
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 16 августа 2016, 20:47

      И чем Дылда лучше Кокорина? Что за бред. Черчесов повелся на мнение тупой толпы.(

      -2
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 16 августа 2016, 20:32

      Саламыч ничем не удивил. Впрочем удивлять-то и некем. А так обычный список. После каждого провала и смены тренера он у нас расширялся, игра становилась веселее, но без заметных улучшений. Остается просто надеяться. Но это наш крест, нам его всю жизнь и несть.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +35

      ФК Зенит 16 августа 2016, 20:11

      отсутствие Смольникова удивляет на столько же на сколько не удивляет отсутствие Лодыгина

      2
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      Рейтинг: +76

      lebron777 16 августа 2016, 20:06

      И Кокорина потом подтянет 100%

      -1
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > lebron777 16 августа 2016, 21:19

      Да лучше он ,чем дылда

      0
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      Рейтинг: +20

      Spartak-Ekata > lebron777 18 августа 2016, 11:38

      В кабаке посидеть....или на тачке покататься....

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      Рейтинг: +20

      Spartak-Ekata > lebron777 18 августа 2016, 11:39

      Можно и на самолёте полетать...или на Мальдивы...

      0
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