Джанаев, Новосельцев, Газинский – в сборной России на товарищеские матчи, Кокорин не вызван

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов огласил состав на ближайшие товарищеские поединки. Напомним, 31 августа национальной команде предстоит встретиться с Турцией в Анталье, а 6 сентября – в Москве со сборной Ганы. Отметим присутствие в заявке 15 новых игроков по сравнению с теми, кто защищал честь страны на чемпионате Европы во Франции.

В основном списке значатся 23 футболиста. Также к работе на учебно-тренировочном сборе будут привлечены еще три игрока – защитники Илья Кутепов («Спартак»), Марио Фернандес (ЦСКА) и полузащитник Роман Емельянов («Урал»).

Добавим, что в списке не оказалось Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые после Евро-2016 оказались в центре скандальной истории в Монте-Карло.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Сослан Джанаев («Ростов»), Станислав Крицюк («Краснодар»).

Защитники: Василий Березуцкий (ЦСКА), Юрий Жирков («Зенит»), Федор Кудряшов, Иван Новосельцев (оба – «Ростов»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Терек»), Роман Шишкин («Локомотив»).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Алан Дзагоев (ЦСКА), Роман Зобнин («Спартак»), Максим Канунников, Магомед Оздоев (оба – «Рубин»), Алексей Миранчук, Александр Самедов, Дмитрий Тарасов (все – «Локомотив»), Олег Шатов («Зенит»).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Дмитрий Полоз («Ростов»), Федор Смолов («Краснодар»).