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  • Джанаев, Новосельцев, Газинский – в сборной России на товарищеские матчи, Кокорин не вызван

Джанаев, Новосельцев, Газинский – в сборной России на товарищеские матчи, Кокорин не вызван

16 августа 2016, 12:27
119

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов огласил состав на ближайшие товарищеские поединки. Напомним, 31 августа национальной команде предстоит встретиться с Турцией в Анталье, а 6 сентября – в Москве со сборной Ганы. Отметим присутствие в заявке 15 новых игроков по сравнению с теми, кто защищал честь страны на чемпионате Европы во Франции.

В основном списке значатся 23 футболиста. Также к работе на учебно-тренировочном сборе будут привлечены еще три игрока – защитники Илья Кутепов («Спартак»), Марио Фернандес (ЦСКА) и полузащитник Роман Емельянов («Урал»).

Добавим, что в списке не оказалось Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые после Евро-2016 оказались в центре скандальной истории в Монте-Карло.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Сослан Джанаев («Ростов»), Станислав Крицюк («Краснодар»).

Защитники: Василий Березуцкий (ЦСКА), Юрий Жирков («Зенит»), Федор Кудряшов, Иван Новосельцев (оба – «Ростов»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Терек»), Роман Шишкин («Локомотив»).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Алан Дзагоев (ЦСКА), Роман Зобнин («Спартак»), Максим Канунников, Магомед Оздоев (оба – «Рубин»), Алексей Миранчук, Александр Самедов, Дмитрий Тарасов (все – «Локомотив»), Олег Шатов («Зенит»).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Дмитрий Полоз («Ростов»), Федор Смолов («Краснодар»).

Источник: РФС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Кудряшов Федор Джанаев Сослан Канунников Максим Полоз Дмитрий Оздоев Магомед Газинский Юрий Зобнин Роман Фернандес Марио Новосельцев Иван Черчесов Станислав
Комментарии (119)
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Файдаэн_Шаз
1471340125
Весь мусор оставили за бортом. Браво!
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P10NER
1471340139
Вот этот состав очень и очень мне импонирует, так держать!!!
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Sergil
1471340348
А где Смольников, блеать? Типа он хуже бразильяшки Фернандеса?
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АртурZaСМ
1471341985
Ну наконец-то нет этого немощного Кокоши...
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Eighty
1471342591
Из РСМ аж четверо!!! Похвально и на душе приятнее. Как-никак, но хотя бы на товарняки Джанаев, Кудряшов, Новосельцев и Полоз вызов заслужили!!!
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1471342780
Эенит-- могила перспективных российских футболистов.
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Kareon
1471353303
Дзюба здесь что делает не одного тура не сыграл за зенит
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Мамай Кокорин
1471353490
Вообще заебись, береза лишний.
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Мамай Кокорин
1471354066
Не понятно почему глушака нет, единственный кто землю на евро грыз.
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zubr252
1471357087
Березуцкого и Акинфеева можно выбросить из сборной Дзюбе тоже делать сборной нечего. А так состав для прокатки пойдет.
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