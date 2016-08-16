Новая сборная России: 15 новичков, а ЦСКА и «Зенит» – не базовые клубы

15 новых футболистов

Провал сборной России на Евро-2016 подтолкнул к радикальным мерам – всего восемь человек из того состава будут готовиться к товарищеским матчам. Остались: Акинфеев, В.Березуцкий, Шишкин, Нойштедтер, Самедов, Шатов, Дзюба и Смолов. Новые же лица – либо те, кто из-за травм не поехал во Францию (Жирков, Дзагоев), либо те, кто был в «под-основе», но на Евро не попал (Тарасов, Новосельцев, Семенов, Крицюк), либо те, кто иногда вызывался (Миранчук, Канунников, Полоз, Оздоев, Газинский), либо совсем уж новички (Джанаев, Петров, Кудряшов, Зобнин). Плюс еще три игрока будут тренироваться вместе с основной командой – Кутепов, Фернандес и Емельянов. Тогда даже 18. Ну как, вам эта сборная по именам нравится больше?

Минус Игнашевич, Смольников, Глушаков

Мы уже привыкли, что второй вратарь сборной – это Лодыгин, непоколебимая единица в центре защиты – Игнашевич, основной правый защитник – Смольников, игрок старта, либо главный конкурент основного левого защитника – Д.Комбаров, а в опорной зоне часто мелькает Глушаков. Впрочем, никого из этих футболистов Черчесов брать не стал, равно как и армейцев Щенникова и Головина, которые так «запомнились» на Евро. Вратарская же линия вообще претерпела серьезные изменения. Акинфеева, понятно, не сдвинешь, но конкуренты сменились.

Кокорин и Мамаев

Оба не попали. Все-таки Черчесов обиделся на то, что не позвали в Монте-Карло. На самом деле, в невызове Мамаева нет никакого криминала – он получил травму перед игрой с «Крыльями Советов» и как минимум до конца месяца играть не будет. Что касается Кокорина, то возможности этого форварда Черчесову очень хорошо известны по совместной работе в «Динамо», и не исключено, что футболиста решили не привлекать, чтоб он набрал форму в клубе и не подвергся обструкции во время домашнего матча с Ганой (6 сентября), поскольку вокруг игрока сформировался очень негативный фон. История освистывания Жиркова на матче сборной после перехода в «Анжи» – памятна до сих пор.

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Лишь четверо не играли за сборную

Будет преувеличением сказать, что состав серьезно обновлен неопытными игроками. Молодых футболистов все так же мало (в команду U-21 из этого состава попал бы лишь Миранчук). Почти каждый из них хоть несколько минут да поиграл за сборную, даже Зобнин и Полоз. И только четыре игрока могут дебютировать – Джанаев, Кудряшов, Петров и Газинский.

ЦСКА и «Зенит» – больше не базовые клубы сборной

Лишь по три игрока откомандировали в главную команду страны оба этих клуба (на Евро ездило в общей сложности 13 футболистов ЦСКА и «Зенита»). Наибольшее представительство – у «Локомотива», «Краснодара» и «Ростова» (по четыре игрока). Двое – из «Рубина», еще по одному – из «Спартака», «Терека» и «Фенербахче».

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Тарасов едет в Турцию

После памятного матча «Фенербахче» – «Локомотив» и неуместной демонстрации футболки с политическим подтекстом в самый разгар непростых отношений между Россией и Турцией Тарасова, конечно, запомнили в этой стране. Сейчас негатив стал уходить, наши с турками даже в футбол играть собрались 31 августа в Анталье, однако как «поприветствуют» Тарасова, если он выйдет на поле, можно догадаться уже сейчас. Впрочем, это уже точно не будет иметь никакого отношения к футболу.

Итак, заявка на Евро-2016 и заявка нынешняя. Какой состав мощнее?