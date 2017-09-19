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  • «Каждый день живем как последний». Как бывший игрок «Зенита» борется со страшной болезнью

«Каждый день живем как последний». Как бывший игрок «Зенита» борется со страшной болезнью

За «Зенит» Риксен отыграл не очень много (47 матчей) и запомнился скорее дракой с Владиславом Радимовым, из-за которой последнего лишили капитанской повязки. Тем не менее Фернандо прямым образом поучаствовал в золотых успехах Петербурга: уже как игрок запаса, он нередко приходил на помощь в нужные минуты и выручал Дика Адвоката. Так было, например, в выездной игре с «Баварией» в 2008 году: Риксен удачно подменил дисквалифицированного Анюкова и помог «Зениту» увезти в Питер сверхдостойные 1:1.

Риксен всю жизнь был дебоширом, чуть ли не героем из романа Ирвина Уэлша: он легко и непринужденно совмещал тренировки с алкоголем, а семейную жизнь – со стриптизершами. «Я просто дал им ключ. Они смотрели телек, убирали квартиру, готовили для меня. Иногда я нырял с ними в кровать», – рассказывал он о своем внесемейном увлечении.

Когда Адвокат, получив назначение в «Зенит», позвонил Риксену, тот лежал в английской клинике и проходил лечение от алкогольной зависимости. Переезд в Россию поначалу смущал Фернандо, пока он не влип в знаменитую историю с участием Аршавина, Денисова и Анюкова.

Об этом случае мы узнали уже постфактум, но от этого он не стал менее примечательным: игроки сборной России, захватив с собой Риксена, направлялись с общего командного ужина в стриптиз-клуб «Максимус». По пути уже изрядно выпившего Аршавина, который вел машину, остановили два полицейских, и Риксен посчитал, что его российская карьера заранее похоронена. «Я взялся за сердце. Этот Андрей Аршавин, будь он проклят... Для чего он, напившись, сел за руль автомобиля?» – писал Фернандо в своей автобиографии. Аршавин бил ногой по полицейской машине, а Риксен представлял, как его выгоняют из «Зенита» без единого сыгранного матча.

Пьяная выходка футбольных звезд разрешилась тем, чего новичок петербуржцев вовсе не ожидал: полицейские не только не забрали нарушивших закон граждан в участок, а извинились и уехали. Аршавин разрулил ситуацию просто – дозвонился до начальника полиции города, который, конечно же, болел за «Зенит». «Это Россия!» – так лучший игрок клуба успокоил неопытного легионера, и тот сразу же понял, что попал в свою страну.

А потом – несколько лет в «Зените», завершение карьеры в родной «Фортуне» и страшный диагноз: боковой амиотрофический склероз. Неизлечимая болезнь, которая медленно прогрессирует и постепенно приводит к параличам и последующей атрофии мышц.

Теперь, забивая в гугл «Фернандо Риксен», все время боишься увидеть новость о его смерти. Фернандо поддерживают абсолютно все: Криштиану Роналду звал экс-полузащитника «Зенита» на матч «Реала» в Лиге чемпионов, болельщики «Фортуны» собирались установить Риксену статую, а голландский телеканал RT7 недавно снял о нем документальный фильм.

Из него видно, что уже сейчас Фернандо с трудом может говорить. Средняя продолжительность жизни при боковом амиотрофическом склерозе – 3-5 лет. Риксен уже прожил четыре года с момента оглашения диагноза – значит, что в ближайшие годы болезнь возьмет свое. Впрочем, у нее есть и исключения: например, известный всему миру Стивен Хокинг узнал о том, что у него БАС, в 21 год и не надеялся дожить до своего 25-летия. Прошло более полувека, а Хокинг по-прежнему здравствует. Это – то самое чудо, за которое сражается Риксен.

О самочувствии Фернандо больше других знает его жена Вероника: «Чтобы вы понимали его состояние: он ничего не может сам. Говорит только чуть-чуть, да и то понятно лишь мне одной. Работает один палец на правой руке, и я кладу его руку на мышку, чтобы он мог печатать на виртуальной клавиатуре

Эта болезнь делает с человеком ужасные вещи. Даже от рака пытаются лечить, есть какая-то надежда. А здесь ты просто живешь, ничего не происходит, но постепенно становишься овощем. И ждешь вот этого самого дня».

Эта цитата – из интервью Вероники для сайта «Матч ТВ», датированного 27 июля. Вполне возможно, что с того времени состояние Риксена еще ухудшилось, но, так или иначе, мы запомним Фернандо бойцом и тем немного сумасшедшим голландцем, который однажды приехал покорять Россию.

Повторюсь: вспоминая Риксена, у меня не возникает другой ассоциации – только безбашенные уэлшевские персонажи. Вот Риксен летит в жесткий подкат и молотит кулаками по лицу Радимова, а вот – начальная сцена из «На игле», бегущие Рентон и Кочерыжка и бодрая музыка Игги Попа. Если несчастье все-таки произойдет и в ближайшее время Фернандо уйдет из жизни, то он уйдет из нее героем – бескомпромиссным, ярким и практически литературным.

«Каждый день живем как последний – хотим получить максимум удовольствия. Вот сейчас он загорает, потом полежит, потом покушает. На вечер скачает какие-нибудь комедии, мы вместе смотрим и смеемся. У нас и времени-то на грусть нет», – говорит Вероника.

Давайте не будем грустить и мы.

Голландия Зенит Риксен Фернандо Адвокат Дик
Комментарии (26)
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Bivaliy67
1505736911
Хорошая статья. И хорошо, что не забыли. Действительно примечательный игрок, да и человек...
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neveldomha
1505738686
Семья, близкие люди единственное спасение. Не бог, не врачи.Сил и терпения Вероники.
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Эд1970
1505738695
Держись Фернандо!!!У меня тоже такая болезнь, я болею ей уже 10 лет с марта 2008 года.Болезнь потихоньку прогрессирует но самое главное не поймать депрессию тагда все хана.
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С@НЁК.
1505745230
Всем бы такую жену..Здоровья Риксену!
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roman230582
1505745923
Слезы наворачиваются, здоровья всем
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shurik45
1505747740
Тяжело смотреть на близкого тебе человека без боли ,когда он страдает от неизлечимой болезни . Сам через это прошел,и никому не пожелаю такого. Здоровья всем,берегите близких.
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IVANRUS777
1505765402
Здоровья Фернандо. Терпения его жене. Такого врагу не пожелаешь. Берегите себя и своих близких!
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Кобальт
1505767484
Классный был игрок.Здоровья тебе,Фернандо!
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adekvat
1505794279
А еще когда ушел с Зенита начал трепаться как бухали ,как на машине синии гоняли по Питеру.
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TAGANROG 161
1505810380
Интересная статья,а любая болезнь это горе в семье!!!
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