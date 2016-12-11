5 очков отрыва и другие сходства между прошлой и нынешней чемпионскими гонками «Спартака» и «Зенита»

Пять очков отрыва в самый разгар

Сейчас по итогам 17 туров «Спартак» оторвался от «Зенита» на пять баллов, такой же отрыв был и в 2007-м, только после 21-го. В 19-м туре красно-белые в супердраматичной игре победили 3:2 «Томь», забив дважды в последние восемь минут, а сине-бело-голубые сгорели 2:4 в игре с веселым московским «Динамо» Андрея Кобелева – так разрыв достиг пяти очков и сохранялся еще пару туров.

Впрочем, из оставшихся девяти матчей «Спартак» выиграл лишь пять, притом четыре очка упустил на последних минутах, сыграв вничью с ЦСКА (гол Янчика, 1:1) и уступив «Локомотиву» (вели 2:0, а в итоге проиграли 3:4). «Зенит» же только однажды потерял очки, проиграв «Локо». На финише питерцы опередили москвичей на два балла.

«Спартак» тоже поменял тренера по ходу сезона

Сейчас это произошло уже после первого тура: «Спартак» с Дмитрием Аленичевым уничтожил тульский «Арсенал» (4:0), а затем с треском вылетел из еврокубков, так что пост главного тренера доверили Массимо Каррере. В 2007 году «Спартак» Владимира Федотова неплохо начал, но в мае-июне сумел набрать лишь два очка в пяти матчах и скатился на четвертое место. С приходом Станислава Черчесова дела вновь пошли на лад – в следующих восьми матчах красно-белые лишь раз потеряли очки и как раз перед полосой игр с принципиальными соперниками достигли пятиочкового перевеса над «Зенитом». Но в итоге чемпионами не стали.

Опытный тренер против начинающего

У Черчесова это была фактически первая серьезная тренерская работа – австрийские «Куфштайн» и «Ваккер-Тироль» уж конечно не боролись за титулы и не участвовали в Лиге чемпионов, в групповой этап которой «Спартак» Черчесова не пустила лишь серия пенальти в игре с «Селтиком». Нынешний «Спартак» возглавляет Массимо Каррера, самостоятельно еще ни с кем не работавший – руководство «Ювентусом» на период дисквалификации Антонио Конте тоже не в счет, поскольку за все процессы отвечал нынешний главный тренер «Челси».

Сходная с 2007 годом ситуация и у «Зенита»: что тогда у руля был опытный европейский специалист Дик Адвокат, побеждавший в голландском и шотландском чемпионатах и возивший Голландию на ЧМ и Евро, что сейчас во главе – серьезный известный тренер Мирча Луческу, помимо чемпионских титулов в Румынии, Турции и Украине, выигрывавший Кубок и Суперкубок УЕФА и работавший в «Интере» с великим Роналдо.

У «Зенита» – мощный русский центрфорвард, у «Спартака» россияне забивают важные голы

При обилии высококачественных легионеров «Зенит» и «Спартак» все равно зависели от русского костяка, хотя девять лет назад это было выражено более ярко: спартаковцев тащили вперед Быстров, Титов и Павлюченко, питерцев – Денисов, Зырянов, да Аршавин с Погребняком. У «Спартака» тогда много важных голов забивал Павлюченко, обрел вторую молодость Титов, сейчас тоже русский капитан ведет команду к чемпионству – три гола Глушакова были победными, благодаря еще одному «Спартак» повел во встрече с ЦСКА. У «Зенита» есть свой русский габаритный бомбардир – Дзюба вместо тогдашнего Погребняка, ну а Кокорина ставить на место Аршавина хоть и довольно нелепо, но пользу бывший динамовец тоже приносит и наверняка играл бы в старте даже без лимита.

«Зенит» – снова самая результативная команда лиги

В 2007-м «Зенит» удерживал звание самой забивной команды до самого финиша – 35 голов после 21 тура, 54 – по окончании чемпионата. «Спартак» тогда, как и сейчас, шел по результативности вслед за ним: 33 и 50 соответственно. Больше четырех голов за матч оба участника чемпионской гонки не забивали. У зенитовцев тогда накопилось три безголевых игры, у спартаковцев – пять.

Сейчас «Зенит» впереди по результативности довольно ощутимо – 33 против 26 голов у «Спартака». Оно и понятно, «Спартак», например, больше половины побед одержал со счетом 1:0, а «Зенит» пришел к этому счету уже когда силы стали иссякать, а до этого с удовольствием постреливал четырьмя-пятью голами за матч.

ЦСКА и «Локомотив» снова не участвуют в чемпионских разборках

«Локо» в 2007-м хоть и четырежды обыграл «Спартак», а затем еще и на радостях остановил «Зенит», но под влиянием Анатолия «Светоча» Бышовца был очень далек от чемпионской гонки и болтался в основном за пределами первой пятерки, а финишировал и вовсе седьмым. Сейчас «Локомотив» строится под руководством Юрия Семина и еле цепляется за место в десятке.

ЦСКА же отстает от «Зенита» всего на три очка, правда, от «Спартака» на восемь, но шанс вмешаться еще имеет, хотя какими будут армейцы под руководством нового тренера – гигантская загадка. В 2007-м красно-синие после пяти туров гордо возглавили таблицу, но потом в топ больше не возвращались. Лишь в предпоследнем матче ЦСКА удалось забраться на третье место и впоследствии выиграть медали. Претендентом на чемпионство клуб перестал быть туров за девять до конца, когда лидировавший «Спартак» опережал его на целых 11 очков.