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Кто будет тренировать сборную России

Курбан Бердыев

Разумная логика: если Бердыев затаскивал наверх неожиданный «Рубин» и еще более неожиданный «Ростов», со сборной России он точно справится. Если Бердыев воскресил Джанаева, с Кокориным и Комбаровым он точно что-то придумает. Туркмен − идеальный кандидат для всех тех, кто уверен, что национальную команду спасет только возврат к олдскулу, где были молчаливые тренеры в мятых спортивных костюмах, напряженные лица и горстка банальных интервью.

Сборная России не в том положении, чтобы особо выбирать, но все-таки. Кто-нибудь всерьез хочет, чтобы первая команда страны выглядела скучно, как фильм «Терминатор: Генезис»? Игра от обороны, владение меньше 50%, навесы с флангов, а после − скупые монологи на пресс-конференциях и никаких интересных новостей.

Унылость «Ростова»-2015/2016 − миф, но в сборной все будет именно так. Потому что там у Бердыева не будет классных легионеров (Баштуш, Сесар Навас, Азмун, Нобоа многое тащили на себе), зато будет постоянное давление результата и гипертрофированное внимание к каждому шагу. Известно, что тренер привык все держать под личным контролем. В сборной вокруг него соберется слишком много влиятельных советчиков, чье мнение не удастся так просто проигнорировать.

Мануэль Пеллегрини

Говорят, где-то между голами Гамшика и Бэйла в РФС поняли, что идея с отечественным тренером − уверенный провал. Национальные ценности − это, конечно, здорово, но нестыдный результат лучше. Среди всех иностранцев доступнее всего выглядит Мануэль Пеллегрини. Во-первых, у него недавно был разговор с «Зенитом», а значит, есть контакты с Россией. Во-вторых, чилиец − обладатель целого ряда нужных качеств. Опыт, статус, титульный лист, спокойствие, уважение. Это не тиран Капелло − в теории Пеллегрини расположит к себе любого игрока или фаната.

Далее − грузовик всяких «но». Самое тяжелое из них − вряд ли Пеллегрини вообще интересно работать со сборной России. Репутация чилийца почти наверняка найдет ему уютное место в АПЛ или даже в полутоповом клубе, вроде «Милана». Убедить его может только сочный контракт. Но у РФС сейчас нет таких денег. К тому же развод с Капелло был достаточно громким, чтобы не рисковать с его повторением. Пеллегрини не Капелло, но параллелей между этими историями многовато.

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Станислав Черчесов

Полторы недели назад Геннадий Орлов напомнил о себе мощнейшим инсайдом: в листе кандидатов «Милана» есть Черчесов. Узнать такое было странно, но, в принципе, не удивительно. Большую часть прошлого сезона Черчесов занимался тем, что сенсационно вытаскивал польскую «Легию» в чемпионы. Когда он приземлился в Варшаве, клуб сильно отставал от первого места. Когда улетел обратно − праздновал золотой дубль. И это за восемь месяцев, в чужой стране, без знания языка.

Так было почти всегда. В «Динамо» Черчесов разнес групповой этап Лиги Европы (шесть побед в шести матчах). В «Амкаре» сделал клуб, о котором наконец-то говорили не только как о собирательном образе трешовой русской команды. В «Тереке» занял восьмое место; на тот момент − лучший результат в истории клуба. По сути неудачный опыт в зрелой тренерской карьере у него был только в «Спартаке», где он с треском проигрывал ЦСКА (1:5) и киевскому «Динамо» (1:4).

Черчесов бодрый, адекватный и развивающийся. Сборная Россия достигла той стадии падения, когда все четче ясно − ключевая проблема не в тренере. Позитивный вывод отсюда − можно смелее доверять экспериментальным вариантам. Два абзаца выше были как раз о том, почему Черчесов должен стоять в очереди на самую противоречивую должность в российском футболе под номером один.

Единственный спорный момент − конфликтность. Это Черчесов отправлял в спартаковский дубль Титова и Калиниченко, это он громко ругался с Денисовым и он же не договорился с руководством «Легии» в окружении свежих трофеев. С одной стороны, это здорово. Бескомпромиссность, смелость, авторитет. С другой − немного боязно. Сборная России настолько прогнила от многолетних ссор, интриг и закулисных историй, что появление там человека с характером Черчесова − это как зайти на пороховой склад с факелами в обеих руках.

Гус Хиддинк

В 2008-м нам было хорошо. Так хорошо, как никогда ни до, ни после. Так хорошо, что даже улетая из Франции быстрее всех, мы вспоминали Тот-Самый-Матч-С-Голландией, а потом еще раз − когда Уэльс радовался полуфиналу Евро так же дико, как в свое время мы. Разумеется, первая некровожадная мысль − надо все вернуть. Вторая − надо просто позвать главного творца той истории.

Очень трудно серьезно анализировать кандидатуру Хиддинка. Потому что слишком очевидно: это бред. Тратить на него время и печатные знаки все равно, что объяснять, почему нельзя курить на заправках, трогать оголенные провода или гулять по ночам на окраине Марселя − просто такие вещи как бы понятны по умолчанию.

Бронза Евро-2008 − наше самое счастливое время. Но оно прошло. Отчаянные попытки цепляться за прошлое − просто сладкий обман, за которым мы маскируем страх перемен и неумение строить будущее. Сейчас не 2008-й. Это уже другая страна, другая команда и другой Хиддинк. После России он вернулся в «Анжи» перед самым крахом дагестанского проекта, заезжал тренером на замену в «Челси» и главное − дважды проваливался на уровне сборных. Сначала с Турцией, потом с Голландией.

В понедельник, 4 июля, английское издание The Times рассказало, что Хиддинк якобы отверг вариант с РФС ради переговоров со сборной Англии. Радует, что хотя бы одна из сторон этой глупой полуправдивой идеи все понимает.

Дик Адвокат

Кандидат из той же серии. «Я хотел бы снова принять сборную России», − подсуетился в интервью Адвокат, когда узнал, что кресло тренера там опять никто не раскачивает. Дик Адвокат знает российский футбол, а российский футбол знает Дика Адвоката. В остальном нет ни одной причины говорить об этом голландце. При слове «Хиддинк» в голове хотя бы приятно щелкает воспоминание о третьем месте. При слове Адвокат − только лозунг «Ваши ожидания − это ваши проблемы» от парня, который когда-то забивал между ног самому ван дер Сару.

Жертва системы. Почему не надо ругать Слуцкого

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Чемпионат Европы Отборочные матчи к ЧМ. Европа Европа Россия Хиддинк Гус Адвокат Дик Бердыев Курбан Черчесов Станислав Пеллегрини Мануэль
Комментарии (16)
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life85
1467713424
Кто-то другой . Карпин.
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Кинстифа
1467714143
Бердыев лучший кандидат, Черчесов тоже отл спец, но с уровнем наших футболеров лучше Бердыева не найти
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Nail-football
1467714977
Карпин - рулит! Нашим все равно с кем проигрывать, зато послематчевые интервью будут просто огонь!) Валерим!
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Вомбат
1467716647
Должен Бердыев. Будет тот кто угоден Мутко. Кто ему лучше лизнет, предсказывать - последнее дело. Сборной не будет. В 2018 году невыход из группы с гарантией.
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nemolod
1467717433
Нужен наш,но кто-то другой или как в хоккее в паре чтоб он был как командир,а другой как комиссар,например Газзаев и Семин! Один эмоционален,другой уравновешенный,тем более,что подготовительной работы будет много!
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pktsoev
1467718201
Стас или Бикиевич! Других вариантов просто нет!Воспоминания о Капелло хватит на долгие годы...
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Максим80
1467722175
как будь то кто то прям рвётся тренировать этих дебилов которые просрали всё а теперь в монте карло поят всех шомпанским
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ArReal
1467736327
Ещё кто-то за шашлычника голосует...ну одно слово-страна спецов))
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alex1951
1467776030
Русская поговорка гласит - Семь раз отмерь ,один раз отрежь! Вечные в России только Мудько и его свита,для остальных сборная это проходной двор... Пусть определят тренера народным голосованием - хуже уж точно не будет,ибо хуже некуда. И пусть новый тренер ищет игроков ,за пару лет можно наковырять,а этих миллионщиков в отставку,или к Шаве в Астану!
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vgarakh
1467793005
Карпин! Хоть посмеемся.
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