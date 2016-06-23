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    В сети появился мультфильм о том, как Путин учит сборную России играть в футбол


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    Голосов: 0
    23.06.2016 20:28
    Футболисты сидят за кальяном, пока их не прерывает президент в тренерской форме. Мульт сдобрен ироничными диалогами, аллюзиями и неожиданной концовкой.

    Авторство мультфильма принадлежит мастерской «Чебурашка», которая известна своими короткими шуточными видео о российском президенте. Главными героями ролика выступают Василий Березуцкий, Артем Дзюба, Александр Кокорин и Федор Смолов. Они отдыхают посреди футбольного поля, раскуривая кальян, пока их неожиданно не прерывает Путин. Мультфильм наводнен огромным количество как футбольных, так и других общеизвестных мемов и откровенно высмеивает сборную России. Однако заканчивается он на весьма оптимистичной, хотя не такой уж и реалистичной, ноте. За сутки ролик успел собрать почти 800 тысяч просмотров на Youtube.

    Рэп батл, Владимир Путин и еще 3 способа успокоить Дзюбу и Федуна

    «Хе…вые вы патриоты!». Жена Мамаева и девушка Смолова учат болеть за сборную России

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Мастерской «Чебурашка»
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +666

      vlad1969 5 июля 2016, 22:42

      в жизни пусть скажет!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +44

      Днестряне 28 июня 2016, 19:36

      Было бы отлично, если бы он в реальной жизни такое сказал)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5

      MONSTERqq 27 июня 2016, 11:46

      правда !!! наши олени реально не какого характера не имеют! команда вот взять к примеру хорватов вот там характер команды а? а не то что наши ослы.

      1
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      Рейтинг: +13

      burbon2002 24 июня 2016, 16:21

      da ug

      0
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 24 июня 2016, 12:53

      правда жизни

      -1
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      Рейтинг: +22

      U-Jin 24 июня 2016, 12:16

      годно

      0
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      Рейтинг: +211

      Voltiz 24 июня 2016, 00:01

      Сборная со скрипом вылезла на чемпионат Европы ,а молодёжка вообще никакая , какие у неё результаты за последние 15 лет ? Похоже что на ЧМ 2018 у нас будет самая возрастная команда.

      -1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Voltiz 24 июня 2016, 09:04

      За последние 15? Бронза на Евро.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1893

      multiscan > Чеславас 24 июня 2016, 13:08

      А какое нам дело до Голландии с Португалией? Речь-то, увы, о позоре родной страны!

      0
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      ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan > Voltiz 24 июня 2016, 13:10

      Уже на этом евро, наша сбродная была второй по "старичью". А на ЧМ поедут, в сложившейся ситуации, натурализованные легионеры.

      0
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      Рейтинг: +211

      Voltiz > ufos73 24 июня 2016, 14:02

      Молодёжная сборная до 21 года ,а не основная сборная

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 23 июня 2016, 23:55

      Чебаксары, чебуреки ... Ни какой Чебурашка футболу эту страну не научит.
      Давайте играть в ХОККЕЙ !!!

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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 23 июня 2016, 22:32

      как раз таки он есть голова всех бед России

      -1
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > x-x-x-x-x 24 июня 2016, 01:54

      "У России 2 беды - дураки и дороги" (с).Ты явно к первым относишься .

      0
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 23 июня 2016, 22:12

      четкий мульт. просто как оно есть. а еще в реальности у них бы бабло отобрать все. что бы поняли что играли как го в но. и что бы стыдно не за что не было

      0
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