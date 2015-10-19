Рэп батл, Владимир Путин и еще 3 способа успокоить Дзюбу и Федуна

Наш футбол уже несколько месяцев сотрясается от конфликта Артема Дзюбы и Леонида Федуна. Поняв, что обычными методами стороны не успокоить, «Бомбардир» предлагает несколько неожиданных, но действенных способов помирить Леонида Арнольдовича и Артема Сергеевича.
<p><em>Наш футбол уже несколько месяцев <a href="https:///news/445801" target="_blank">сотрясается от конфликта</a> Артема Дзюбы и его бывшего работодателя Леонида Федуна. Поняв, что обычными методами стороны не успокоить, «Бомбардир» предлагает несколько неожиданных, но действенных способов помирить Леонида Арнольдовича и Артема Сергеевича. </em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Боксерский поединок</strong></span></p> <p>В конце концов, сколько можно чесать языками? Дзюба и Федун два взрослых мужчины. Если у них накопился негатив друг к другу, почему бы не выплеснуть его на ринге? Все по правилам. Честный спарринг. Конечно, можно сказать, что Артем будет иметь неоспоримое преимущество. Но ведь сила и мощь в боксе - это еще не все. Также нужны опыт, хитрость и тактика. А вот этого у Леонида Арнольдовича явно побольше. После 10 раундов по две минуты Дзюба и Федун еще долго не захотят разговаривать и видеть друг друга. А там и конфликт забудется. Let's get ready to rumble!</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445270186_587b1ca868f59ad2e21ac51f35990af9.jpg" style="height:405px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Рэп батл</strong></span></p> <p>Последние месяцы доказали, что у обеих сторон этого конфликта очень хорошо подвешен язык. Так почему бы со страниц газет не перейти в какой-нибудь клуб и не высказать все претензии оппоненту в лицо. При этом в стихотворной форме. Представьте себе рэп батл между Дзюбой и Федуном. <strong><em>«В круг вызываются МС Чуба и МС ЛАФ. Шуму!»</em></strong> Это ведь еще и огромный пиар. И участникам, и клубам, и всему нашему футболу. Батл-культура в России набирает обороты с каждым днем, и пора бы доказать, что РФПЛ это не только бубнеж в кабинетах и временами вялая игра на поле. В нем есть место и для ударных строк, рифм-квадратов и фаст флоу.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445269080_20151013_zaf_x99_234.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Попросить разрешить конфликт Владимира Путина</strong></span></p> <p>Вполне возможно, что эта ссора никак не разрешится лишь из-за того, что Дзюба и Федун абсолютно перестали друг друга уважать. Их слова друг для друга ничего не значат. Но есть в нашей стране человек, который одной фразой может запустить завод. Владимир Путин. Скажите, что этот спор мелковат для внимания Владимира Владимировича. Отнюдь. Ведь поругались одно из первых лиц «Лукойла» и голевая надежда сборной в преддверии домашнего чемпионата мира. Да и много времени это у Путина не займет. <em>«Добрый вечер. Буду краток».</em> И вердикт. Все. Выходя из Кремля, Федун и Дзюба и подумать побоятся о продолжение конфликта.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445270370_20130626-112404-g.jpg" style="height:405px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Вместе выпить и все обсудить</strong></span></p> <p>Классика! Испокон веков двух мужчин мирили с помощью запирания в одной комнате с бутылкой водки. Если сделать поправку на статус оппонентов, то больше подойдет бутылка хорошо выдержанного виски. Артем Сергеевич и Леонид Арнольдович сядут, расслабятся и решат, наконец, все свои разногласия. Но даже если ничего из этого не выйдет, то пьяные Дзюба и Федун вполне могут и боксом заняться, и рэп батл устроить, и даже к Президенту пойти истину искать. Идеальный способ, который включает в себя все предыдущие.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445271026_13711131038672.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Вспомнить, что им не по 5 лет</strong></span></p> <p>А если серьезно, то владельцу «Спартака» и нападающему «Зенита» нужно перестать заниматься ерундой и начать вести себя, как взрослые люди. Даже если между ними есть серьезный конфликт, то выносить его через прессу на всеобщее обозрение – верх инфантильности. Хотите - судитесь, хотите - договоры какие-то подписывайте, но прекратите этот цирк, господа. Неужели вам больше нечем заняться, кроме как поливать друг друга помоями? Это в первую очередь относится к Федуну. Леонид Арнольдович, отвлекитесь от громких заявлений и займитесь делом. Например, в пресс-центре «Открытие Арены» один из рядов розеток вообще не работает.</p> <script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-comments="false" data-embed-by="f60f1625-cd3a-4c4e-b08b-b6c8e3e9c8dd" data-game="/philfk10/10-19-2015-5-28-16-pm" data-game-info="false" data-recommend="false" data-shares="false"> </div>
Источник: Бомбардир.ру
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