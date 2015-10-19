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    Дзюба подаст жалобу на «Спартак» на этой неделе

    Юрист нападающего Артема Дзюбы Михаил Прокопец прокомментировал претензии футболиста «Зенита» к московскому «Спартаку», который не выплатил форварду зарплату за февраль.

    - Понимаете, в футбольных клубах, и в «Спартаке» в частности, зарплата и премиальная выплата – это, по сути, одно и то же.

    - В смысле?

    - По размеру зарплата, грубо говоря, указывается в 10%, а премиальная выплата к зарплате – в 90%, чтобы, в случае чего, снижать выплату. По сути, премия и приравнивается к зарплате.

    Кроме того, Прокопец сообщил, что заявление в Палату по разрешению споров сторона Дзюбы пока не подавала, что сделает на этой неделе.

    Источник: «Советский спорт»

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    19.10.2015 08:51
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 19 октября 2015, 20:03

      перед .... извиняться заподло

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17371

      Garrincha58 19 октября 2015, 17:47

      я бы на месте Дзюбы в комитет по этике подал жалобу пусть Федуна бы пропесочили и прилюдно извиниться заставили

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      нейтралитет2 19 октября 2015, 15:47

      А Дзюбе денег всё мало

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +97

      Alex2712 19 октября 2015, 14:36

      Хрен, а не премия, ничего не выиграет, премия не есть положенное!!! Хочет работодатель даст, не хочет- шиш!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 19 октября 2015, 12:57

      Да как же эта гни-лушка надоела.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон 19 октября 2015, 12:38

      Дзюба Чмо!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      отец Фёдор 19 октября 2015, 12:09

      премию работодатель не обязан давать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > отец Фёдор 19 октября 2015, 12:29

      А ты наверное и условия контракта знаешь? Там вариантов может быт миллион.

      4
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