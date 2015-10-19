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    Дзюба подаст жалобу на «Спартак» на этой неделе

    Юрист нападающего Артема Дзюбы Михаил Прокопец прокомментировал претензии футболиста «Зенита» к московскому «Спартаку», который не выплатил форварду зарплату за февраль.

    – Понимаете, в футбольных клубах, и в «Спартаке» в частности, зарплата и премиальная выплата – это, по сути, одно и то же.

    – В смысле?

    – По размеру зарплата, грубо говоря, указывается в 10%, а премиальная выплата к зарплате – в 90%, чтобы, в случае чего, снижать выплату. По сути, премия и приравнивается к зарплате.

    Кроме того, Прокопец сообщил, что заявление в Палату по разрешению споров сторона Дзюбы пока не подавала, что сделает на этой неделе.

    Источник: «Советский спорт»

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    19.10.2015 08:51
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    Комментарии (9)
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    отец Фёдор
    1445245787
    премию работодатель не обязан давать
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    джон базелон
    1445247525
    Дзюба Чмо!
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    Диктор
    1445248625
    Да как же эта гни-лушка надоела.
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    Alex2712
    1445254592
    Хрен, а не премия, ничего не выиграет, премия не есть положенное!!! Хочет работодатель даст, не хочет- шиш!
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    нейтралитет2
    1445258879
    А Дзюбе денег всё мало
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    Garrincha58
    1445266069
    я бы на месте Дзюбы в комитет по этике подал жалобу пусть Федуна бы пропесочили и прилюдно извиниться заставили
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    BANNIKOV1970
    1445274219
    перед .... извиняться заподло
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    ologreds
    1694996967
    numo445801
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