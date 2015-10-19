Дзюба подаст жалобу на «Спартак» на этой неделе

Юрист нападающего Артема Дзюбы Михаил Прокопец прокомментировал претензии футболиста «Зенита» к московскому «Спартаку», который не выплатил форварду зарплату за февраль.

– Понимаете, в футбольных клубах, и в «Спартаке» в частности, зарплата и премиальная выплата – это, по сути, одно и то же.

– В смысле?

– По размеру зарплата, грубо говоря, указывается в 10%, а премиальная выплата к зарплате – в 90%, чтобы, в случае чего, снижать выплату. По сути, премия и приравнивается к зарплате.

Кроме того, Прокопец сообщил, что заявление в Палату по разрешению споров сторона Дзюбы пока не подавала, что сделает на этой неделе.