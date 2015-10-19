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  • Рэп батл, Владимир Путин и еще 3 способа успокоить Дзюбу и Федуна

Рэп батл, Владимир Путин и еще 3 способа успокоить Дзюбу и Федуна

Наш футбол уже несколько месяцев сотрясается от конфликта Артема Дзюбы и его бывшего работодателя Леонида Федуна. Поняв, что обычными методами стороны не успокоить, «Бомбардир» предлагает несколько неожиданных, но действенных способов помирить Леонида Арнольдовича и Артема Сергеевича.

Боксерский поединок

В конце концов, сколько можно чесать языками? Дзюба и Федун два взрослых мужчины. Если у них накопился негатив друг к другу, почему бы не выплеснуть его на ринге? Все по правилам. Честный спарринг. Конечно, можно сказать, что Артем будет иметь неоспоримое преимущество. Но ведь сила и мощь в боксе – это еще не все. Также нужны опыт, хитрость и тактика. А вот этого у Леонида Арнольдовича явно побольше. После 10 раундов по две минуты Дзюба и Федун еще долго не захотят разговаривать и видеть друг друга. А там и конфликт забудется. Let's get ready to rumble!

Рэп батл

Последние месяцы доказали, что у обеих сторон этого конфликта очень хорошо подвешен язык. Так почему бы со страниц газет не перейти в какой-нибудь клуб и не высказать все претензии оппоненту в лицо. При этом в стихотворной форме. Представьте себе рэп батл между Дзюбой и Федуном. «В круг вызываются МС Чуба и МС ЛАФ. Шуму!» Это ведь еще и огромный пиар. И участникам, и клубам, и всему нашему футболу. Батл-культура в России набирает обороты с каждым днем, и пора бы доказать, что РФПЛ это не только бубнеж в кабинетах и временами вялая игра на поле. В нем есть место и для ударных строк, рифм-квадратов и фаст флоу.

Попросить разрешить конфликт Владимира Путина

Вполне возможно, что эта ссора никак не разрешится лишь из-за того, что Дзюба и Федун абсолютно перестали друг друга уважать. Их слова друг для друга ничего не значат. Но есть в нашей стране человек, который одной фразой может запустить завод. Владимир Путин. Скажите, что этот спор мелковат для внимания Владимира Владимировича. Отнюдь. Ведь поругались одно из первых лиц «Лукойла» и голевая надежда сборной в преддверии домашнего чемпионата мира. Да и много времени это у Путина не займет. «Добрый вечер. Буду краток». И вердикт. Все. Выходя из Кремля, Федун и Дзюба и подумать побоятся о продолжение конфликта.

Вместе выпить и все обсудить

Классика! Испокон веков двух мужчин мирили с помощью запирания в одной комнате с бутылкой водки. Если сделать поправку на статус оппонентов, то больше подойдет бутылка хорошо выдержанного виски. Артем Сергеевич и Леонид Арнольдович сядут, расслабятся и решат, наконец, все свои разногласия. Но даже если ничего из этого не выйдет, то пьяные Дзюба и Федун вполне могут и боксом заняться, и рэп батл устроить, и даже к Президенту пойти истину искать. Идеальный способ, который включает в себя все предыдущие.

Вспомнить, что им не по 5 лет

А если серьезно, то владельцу «Спартака» и нападающему «Зенита» нужно перестать заниматься ерундой и начать вести себя, как взрослые люди. Даже если между ними есть серьезный конфликт, то выносить его через прессу на всеобщее обозрение – верх инфантильности. Хотите – судитесь, хотите – договоры какие-то подписывайте, но прекратите этот цирк, господа. Неужели вам больше нечем заняться, кроме как поливать друг друга помоями? Это в первую очередь относится к Федуну. Леонид Арнольдович, отвлекитесь от громких заявлений и займитесь делом. Например, в пресс-центре «Открытие Арены» один из рядов розеток вообще не работает.

Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Дзюба Артем Федун Леонид
Комментарии (15)
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Майор Дзагоев
1445276677
Коммент составителя статьи насчет розеток Открытия-Арены - тонкий намек Федуну, что не только Дзюба видит в Спартаке немножко лажи
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Consileri
1445277510
Слишком профессиональный юмор. Не надо так шутить, пожалуйста Пишите Вы, стыдно читателям
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Aztec58
1445279807
Автор, извини, ничего личного, но ерундой занимаешься именно ты, ага. Какие бои, какие на фиг батлы, какие 5 лет? У Федуна есть совесть, у Дзюбы - нет. И никто кроме Господа Бога не приведёт это противоречие к общему знаменателю. Понятно?
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Garrincha58
1445280068
хрень какая то за чем все это на бомбардире устроили Комеди клаб
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kuman1970
1445280544
какой-то бред словесный понос итд итп......но не статья
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Toshiro
1445280574
Легкий, смешной текст. Приятно что-то подобное вечером после работы почитать. Спасибо, автор.
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Айзен 87
1445284523
дом 2
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maksvalenok
1445288105
бред
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JustStop
1445289533
ребята-авторы, подкиньте той же дури, которую вы курите перед тем, как новости придумывать, пожалуйста
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headdevil
1445816531
Автору 13 лет?
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