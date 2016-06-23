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    «Хе…вые вы патриоты!». Жена Мамаева и девушка Смолова учат болеть за сборную России


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    Голосов: 2
    23.06.2016 10:00
    Не выдержав критики в адрес возлюбленных, девушки попытались достучаться до болельщиков через соцсети. «Бомбардир» – о том, как имидж футболистов сборной России стал еще хуже.

    Вы уже знакомы с потрясающим постом в инстаграме Павла Мамаева. Неудивительно, что он спровоцировал много грязи не только в его сторону, а также в адрес других футболистов сборной России.

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    Фото опубликовано @mamaev17

    Болельщики восторгались содержательной игрой команды и талантам отечественных игроков даже на страницах привлекательных спутниц спортсменов. Но в итоге Алана Мамаева и Миранда Шелия (девушка Федора Смолова) не выдержали напора комплиментов и высказались через соцсети в адрес приветливой братии российских болельщиков.

    Алана Мамаева выложила пост со следующим содержанием:

    «Друзья, я столько, конечно, негатива сегодня прочла и про своего мужа, и про нашу сборную и т.д, но поверьте, ребята переживают намного сильнее, чем вам кажется, и конечно стыдно, и обидно, и много эмоций, ведь пахали каждый день ради хорошей игры!!! Выкладывались на все 100% и выполняли поручения тренеров! Не важно как все выглядит со стороны, просто Россия как болеет так и ненавидит! В общем сегодня некоторые комментарии заставили меня прослезиться от ярой ненависти за проигрыш!

    Давайте будем любить Россию и наш Футбол, все в наших руках! Не опускайте головы! Я верю в наших ребят! Они пахари и это должно дать результат».

    После этого ее забросали тоннами комментариев, причем отвечала она практически на каждый. Сообщается, что у Аланы даже случился нервный срыв. В итоге пост был удален и чуть позже заменен на уже гораздо более бескомпромиссный (который впоследствии тоже был удален):

    «Значит так, знатоки футбола: хотите что-то сказать – пишите руководству сборной, а мне тут грязь писать не нужно, – написала Мамаева на своей странице в Instagram. – Отписывайтесь или всех умников в блок! Не умеете поддерживать сборную в печали и в радости, значит хе…ые вы патриоты! Касаемо Паши – играл он лично отлично и сделал все, что в его силах! И кто еще хоть что-то плохое напишет мне о муже, идите в блок! Завидуете, ненавидьте, делайте что хотите!».

    Позже Миранда Шелия (девушка Федора Смолова и косплейщица Ирины Шейк) поддержала подругу следующим заявлением в инстаграме:

    «Я стараюсь не обращать внимания на мнение людей, которые очень изощрённо оскорбляют чувства других, принижают честь и достоинство, при этом твёрдо уверены в своей правоте и безгрешности. Мне нравится свобода, каждый имеет право говорить и делать то, что хочет. Но я также ценю и честность.

    Вы можете делать всё что угодно, продолжая тратить свою жизнь на свой бессмысленный гнев в комментариях, стараясь оскорбить меня и задеть. Но меня ещё больше удивляет, как «эксперты» со всей страны соревнуются в злобе и ненависти по отношению к нашей сборной по футболу. Ваш патриотизм только пародия, вы не футбольные фанаты, если ищете виноватых в поражениях и кидаетесь дерьмом в каждого. Вы не умеете поддерживать свою национальную команду в трудную минуту и вините её во всех бедах, ссылаетесь на большие зарплаты, а сами никогда даже не пробовали добиться в жизни чего-то значимого.

    В большинстве своём люди склонны приуменьшать и преувеличивать все события, но то, что делаете вы, настоящее безумие. Вы все одержимы злобой и завистью и не видите истинных проблем. Хотя вместо этого вы могли бы пойти домой и любить свою семью, но если честно, вы даже не пытались их поддержать. Надрать задницу английским фанатам – это не петь весь матч в поддержку своей команды. Так, может, начнём с себя? Хотя зачем, это же так сложно».

    Интересно, что Минанда прилетела в Париж накануне игры с Уэльсом и остановилась в отеле Four Seasons George V, где ночь в самом дешевом номере стоит 100 тысяч рублей. А на следующий день после проигрыша девушка выложила в инстаграм фотографию с сумочкой Hermes Kelly стоимостью в один миллион рублей. После многочисленных гневных комментариев модель закрыла доступ к своей странице.

    Напомним, что около недели назад гостья знаменитой аналитической передачи «Прямой эфир» Мария Погребняк (жена Павла Погребняка) усомнилась в патриотизме некоего «Владимира Гарниенко».

    Цитата дня. Мамаев «ждет говна» от болельщиков за крах на Евро-2016

    Алана Мамаева – горячая жена звезды «Краснодара»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ВК Аланы Мамаевой, Официальная фан-группа Миранды Шелии ВК, Cosmopolitan
    Рейтинг: 4 Голосов: 2
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    Комментарии99
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      Рейтинг: +13

      Трах- Тибетох 24 июля 2016, 17:38

      Всякая шаболда будет выдрыгиваться пото му что не восхищаются её куклой во дожили посмотрим через сколько ты этого пингвина кинешь когда он перестанет бабло носить а день этот близок

      0
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      Рейтинг: +147

      udavMike 5 июля 2016, 23:33

      тык в футбик то не шарят оба,вот хоть бабы их пиарятся - это все на что способны

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 3 июля 2016, 16:53

      Пусть делают то, что у них хорошо получается.

      0
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 28 июня 2016, 15:40

      не обезображенным интеллектом футболерам - тупую силиконовую курицу!!! достойные друг друга пары..

      0
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      Рейтинг: +81

      Freeman84 27 июня 2016, 21:26

      Что же эти "патриотки" носят вражеские Hermes Kelly, а не отечественную "Большевичку"? Оказывается, бывают ТП с отрицательным IQ, это про жен и девушек футболистов российской сборной.
      А после ознакомления с инцидентом в раздевалке между мамаевым и Слуцким, понимаешь, что Аршавин, на фоне мамаева, благородный рыцарь.
      А Слуцкому еще раз респект! Настоящий Мужчина! Уважаю его!

      1
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      Рейтинг: +11

      koncta1234 27 июня 2016, 06:57

      да уж...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2079

      upiter622 25 июня 2016, 21:53

      Не только не умеют играть в футбол,да и баб нормальных выбрать!Просто ужас!

      3
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      Рейтинг: -36

      FatalMix 25 июня 2016, 01:56

      а жена мамаева в курсе отношений муженька с кокориным?

      -2
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      Рейтинг: +666

      vlad1969 25 июня 2016, 01:50

      жабы конченные! бабла вагон и пох на все! пахари бля!(((((((

      2
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      Рейтинг: +1055

      3ton 24 июня 2016, 17:04

      ТП
      других слов не надо

      0
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