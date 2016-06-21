Цитата дня. Мамаев «ждет говна» от болельщиков за крах на Евро-2016

Футболисты сборной России разъехались по отпускам и наконец-то вернулись в инстаграм. Первым на критику отреагировал Павел Мамаев.

Главное, что сообщение заканчивается патриотично: «Россия — моя родина». text Фото опубликовано @mamaev17 Июн 21 2016 в 2:13 PDT На чемпионате Европы полузащитник сыграл два матча и заработал желтую карточку.