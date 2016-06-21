Цитата дня. Мамаев «ждет говна» от болельщиков за крах на Евро-2016

Главное, что сообщение заканчивается патриотично: «Россия — моя родина».
На чемпионате Европы полузащитник сыграл два матча и заработал желтую карточку.
Главное, что сообщение заканчивается патриотично: «Россия — моя родина».
На чемпионате Европы полузащитник сыграл два матча и заработал желтую карточку.
Пока вот такие хипстеры-геи в футболе, футбол обречен.
Да Мамай же пидорок...вот иждёт говна.
Если это их уровень тогда они просто футбольные импотенты.
Самолеты частные . Из них кто нибудь знает что такое благотворительность?????
Пускай попробует на прожиточный минимум пррожить и не надо считать что они заслужили такие зарплаты . 700 000 - 900 000 рублей в день я за два года столько не заработаю . это не зависть просто это о всем говорит!!!!!!
хорош хорош, раз выстрелил в лиге, и всё гг
Быдло и тварь!!!
Berdueva trenerom! chans ne obosratsa na 2018
Всё дерьмо вы уже показали своей игрой. А писать что-то, что сказано другими- зачем.
Повторю комменты - будет еще шанс с нормальным тренером. А сам Мамаев молодчик - был виден, проскакивал между тормозов цска, забирал мяч от ворот и уносил на обострение. иначе в остальном, большинство как Смолов - получит впереди пас, тормознет и пас назад. и так в большинстве случаев. Да эти все косяки каждого игрока видны и известны в чемпионате! Нахрена набирать таких ? Слуцкий лучший тренер России ! Да это Лучший позор России! А то что ЦСКА наверху, так это не только его заслуга, а в комплексе многих обстоятельств...все их знают. Тактик, стратег и Тренер, наш, РУССКИЙ тренер - это Бердыев. доказано не раз, и не в один день. Не видит только слепой.