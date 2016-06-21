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    Цитата дня. Мамаев «ждет говна» от болельщиков за крах на Евро-2016


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    Голосов: 0
    21.06.2016 15:11
    Футболисты сборной России разъехались по отпускам и наконец-то вернулись в инстаграм. Первым на критику отреагировал Павел Мамаев.

    Главное, что сообщение заканчивается патриотично: «Россия — моя родина».

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    Фото опубликовано @mamaev17

    На чемпионате Европы полузащитник сыграл два матча и заработал желтую карточку.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии49
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      Рейтинг: +14

      MastaRave 27 июня 2016, 01:38

      Пока вот такие хипстеры-геи в футболе, футбол обречен.

      0
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      Рейтинг: +90

      Спартак-воин 26 июня 2016, 00:03

      Да Мамай же пидорок...вот иждёт говна.

      0
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      Рейтинг: +28

      loko7778 23 июня 2016, 09:01

      Если это их уровень тогда они просто футбольные импотенты.

      0
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      Рейтинг: +22

      Sergey-68 22 июня 2016, 22:53

      Самолеты частные . Из них кто нибудь знает что такое благотворительность?????

      1
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      Рейтинг: +22

      Sergey-68 22 июня 2016, 22:52

      Пускай попробует на прожиточный минимум пррожить и не надо считать что они заслужили такие зарплаты . 700 000 - 900 000 рублей в день я за два года столько не заработаю . это не зависть просто это о всем говорит!!!!!!

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      Рейтинг: +122

      serginho8 22 июня 2016, 22:13

      хорош хорош, раз выстрелил в лиге, и всё гг

      0
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      Рейтинг: +105

      DaveMan83 22 июня 2016, 21:38

      Быдло и тварь!!!

      0
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      Рейтинг: +13

      burbon2002 22 июня 2016, 18:19

      Berdueva trenerom! chans ne obosratsa na 2018

      2
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      Рейтинг: +10

      СвидоДав 22 июня 2016, 14:47

      Всё дерьмо вы уже показали своей игрой. А писать что-то, что сказано другими- зачем.

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      Рейтинг: +48

      20012345 22 июня 2016, 12:42

      Повторю комменты - будет еще шанс с нормальным тренером. А сам Мамаев молодчик - был виден, проскакивал между тормозов цска, забирал мяч от ворот и уносил на обострение. иначе в остальном, большинство как Смолов - получит впереди пас, тормознет и пас назад. и так в большинстве случаев. Да эти все косяки каждого игрока видны и известны в чемпионате! Нахрена набирать таких ? Слуцкий лучший тренер России ! Да это Лучший позор России! А то что ЦСКА наверху, так это не только его заслуга, а в комплексе многих обстоятельств...все их знают. Тактик, стратег и Тренер, наш, РУССКИЙ тренер - это Бердыев. доказано не раз, и не в один день. Не видит только слепой.

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