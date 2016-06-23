«Хе…вые вы патриоты!». Жена Мамаева и девушка Смолова учат болеть за сборную России

Вы уже знакомы с потрясающим постом в инстаграме Павла Мамаева. Неудивительно, что он спровоцировал много грязи не только в его сторону, а также в адрес других футболистов сборной России.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Болельщики восторгались содержательной игрой команды и талантам отечественных игроков даже на страницах привлекательных спутниц спортсменов. Но в итоге Алана Мамаева и Миранда Шелия (девушка Федора Смолова) не выдержали напора комплиментов и высказались через соцсети в адрес приветливой братии российских болельщиков.

Алана Мамаева выложила пост со следующим содержанием:

«Друзья, я столько, конечно, негатива сегодня прочла и про своего мужа, и про нашу сборную и т.д, но поверьте, ребята переживают намного сильнее, чем вам кажется, и конечно стыдно, и обидно, и много эмоций, ведь пахали каждый день ради хорошей игры!!! Выкладывались на все 100% и выполняли поручения тренеров! Не важно как все выглядит со стороны, просто Россия как болеет так и ненавидит! В общем сегодня некоторые комментарии заставили меня прослезиться от ярой ненависти за проигрыш!

Давайте будем любить Россию и наш Футбол, все в наших руках! Не опускайте головы! Я верю в наших ребят! Они пахари и это должно дать результат».

После этого ее забросали тоннами комментариев, причем отвечала она практически на каждый. Сообщается, что у Аланы даже случился нервный срыв. В итоге пост был удален и чуть позже заменен на уже гораздо более бескомпромиссный (который впоследствии тоже был удален):

«Значит так, знатоки футбола: хотите что-то сказать – пишите руководству сборной, а мне тут грязь писать не нужно, – написала Мамаева на своей странице в Instagram. – Отписывайтесь или всех умников в блок! Не умеете поддерживать сборную в печали и в радости, значит хе…ые вы патриоты! Касаемо Паши – играл он лично отлично и сделал все, что в его силах! И кто еще хоть что-то плохое напишет мне о муже, идите в блок! Завидуете, ненавидьте, делайте что хотите!».

Позже Миранда Шелия (девушка Федора Смолова и косплейщица Ирины Шейк) поддержала подругу следующим заявлением в инстаграме:

«Я стараюсь не обращать внимания на мнение людей, которые очень изощрeнно оскорбляют чувства других, принижают честь и достоинство, при этом твeрдо уверены в своей правоте и безгрешности. Мне нравится свобода, каждый имеет право говорить и делать то, что хочет. Но я также ценю и честность.

Вы можете делать всe что угодно, продолжая тратить свою жизнь на свой бессмысленный гнев в комментариях, стараясь оскорбить меня и задеть. Но меня ещe больше удивляет, как «эксперты» со всей страны соревнуются в злобе и ненависти по отношению к нашей сборной по футболу. Ваш патриотизм только пародия, вы не футбольные фанаты, если ищете виноватых в поражениях и кидаетесь дерьмом в каждого. Вы не умеете поддерживать свою национальную команду в трудную минуту и вините еe во всех бедах, ссылаетесь на большие зарплаты, а сами никогда даже не пробовали добиться в жизни чего-то значимого.

В большинстве своeм люди склонны приуменьшать и преувеличивать все события, но то, что делаете вы, настоящее безумие. Вы все одержимы злобой и завистью и не видите истинных проблем. Хотя вместо этого вы могли бы пойти домой и любить свою семью, но если честно, вы даже не пытались их поддержать. Надрать задницу английским фанатам – это не петь весь матч в поддержку своей команды. Так, может, начнeм с себя? Хотя зачем, это же так сложно».

Интересно, что Минанда прилетела в Париж накануне игры с Уэльсом и остановилась в отеле Four Seasons George V, где ночь в самом дешевом номере стоит 100 тысяч рублей. А на следующий день после проигрыша девушка выложила в инстаграм фотографию с сумочкой Hermes Kelly стоимостью в один миллион рублей. После многочисленных гневных комментариев модель закрыла доступ к своей странице.

Напомним, что около недели назад гостья знаменитой аналитической передачи «Прямой эфир» Мария Погребняк (жена Павла Погребняка) усомнилась в патриотизме некоего «Владимира Гарниенко».

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