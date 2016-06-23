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  • «Хе…вые вы патриоты!». Жена Мамаева и девушка Смолова учат болеть за сборную России

«Хе…вые вы патриоты!». Жена Мамаева и девушка Смолова учат болеть за сборную России

Вы уже знакомы с потрясающим постом в инстаграме Павла Мамаева. Неудивительно, что он спровоцировал много грязи не только в его сторону, а также в адрес других футболистов сборной России.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Болельщики восторгались содержательной игрой команды и талантам отечественных игроков даже на страницах привлекательных спутниц спортсменов. Но в итоге Алана Мамаева и Миранда Шелия (девушка Федора Смолова) не выдержали напора комплиментов и высказались через соцсети в адрес приветливой братии российских болельщиков.

Алана Мамаева выложила пост со следующим содержанием:

«Друзья, я столько, конечно, негатива сегодня прочла и про своего мужа, и про нашу сборную и т.д, но поверьте, ребята переживают намного сильнее, чем вам кажется, и конечно стыдно, и обидно, и много эмоций, ведь пахали каждый день ради хорошей игры!!! Выкладывались на все 100% и выполняли поручения тренеров! Не важно как все выглядит со стороны, просто Россия как болеет так и ненавидит! В общем сегодня некоторые комментарии заставили меня прослезиться от ярой ненависти за проигрыш!

Давайте будем любить Россию и наш Футбол, все в наших руках! Не опускайте головы! Я верю в наших ребят! Они пахари и это должно дать результат».

После этого ее забросали тоннами комментариев, причем отвечала она практически на каждый. Сообщается, что у Аланы даже случился нервный срыв. В итоге пост был удален и чуть позже заменен на уже гораздо более бескомпромиссный (который впоследствии тоже был удален):

«Значит так, знатоки футбола: хотите что-то сказать – пишите руководству сборной, а мне тут грязь писать не нужно, – написала Мамаева на своей странице в Instagram. – Отписывайтесь или всех умников в блок! Не умеете поддерживать сборную в печали и в радости, значит хе…ые вы патриоты! Касаемо Паши – играл он лично отлично и сделал все, что в его силах! И кто еще хоть что-то плохое напишет мне о муже, идите в блок! Завидуете, ненавидьте, делайте что хотите!».

Позже Миранда Шелия (девушка Федора Смолова и косплейщица Ирины Шейк) поддержала подругу следующим заявлением в инстаграме:

«Я стараюсь не обращать внимания на мнение людей, которые очень изощрeнно оскорбляют чувства других, принижают честь и достоинство, при этом твeрдо уверены в своей правоте и безгрешности. Мне нравится свобода, каждый имеет право говорить и делать то, что хочет. Но я также ценю и честность.

Вы можете делать всe что угодно, продолжая тратить свою жизнь на свой бессмысленный гнев в комментариях, стараясь оскорбить меня и задеть. Но меня ещe больше удивляет, как «эксперты» со всей страны соревнуются в злобе и ненависти по отношению к нашей сборной по футболу. Ваш патриотизм только пародия, вы не футбольные фанаты, если ищете виноватых в поражениях и кидаетесь дерьмом в каждого. Вы не умеете поддерживать свою национальную команду в трудную минуту и вините еe во всех бедах, ссылаетесь на большие зарплаты, а сами никогда даже не пробовали добиться в жизни чего-то значимого.

В большинстве своeм люди склонны приуменьшать и преувеличивать все события, но то, что делаете вы, настоящее безумие. Вы все одержимы злобой и завистью и не видите истинных проблем. Хотя вместо этого вы могли бы пойти домой и любить свою семью, но если честно, вы даже не пытались их поддержать. Надрать задницу английским фанатам – это не петь весь матч в поддержку своей команды. Так, может, начнeм с себя? Хотя зачем, это же так сложно».

Интересно, что Минанда прилетела в Париж накануне игры с Уэльсом и остановилась в отеле Four Seasons George V, где ночь в самом дешевом номере стоит 100 тысяч рублей. А на следующий день после проигрыша девушка выложила в инстаграм фотографию с сумочкой Hermes Kelly стоимостью в один миллион рублей. После многочисленных гневных комментариев модель закрыла доступ к своей странице.

Напомним, что около недели назад гостья знаменитой аналитической передачи «Прямой эфир» Мария Погребняк (жена Павла Погребняка) усомнилась в патриотизме некоего «Владимира Гарниенко».

Цитата дня. Мамаев «ждет говна» от болельщиков за крах на Евро-2016

Алана Мамаева – горячая жена звезды «Краснодара»

Чемпионат Европы Россия Россия Уэльс Мамаев Павел Смолов Федор
Комментарии (102)
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Jack24
1466668246
Шлюхи летят на деньги как на мухи на говно
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ljrljr0505
1466668734
да....слов нет. шлюшки за своих мужичков заступаются.... куда мир катится?????
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hellkid
1466669086
интеллект 14-летних школьниц...и как можно с такими курицами семью строить..шмотки, ботекс..тупость, инстаграмщина... попытались оправдать мужей, но лишь еще больше их принизили.."пахари????????" гд
е они пахали?я что-то пропустил? в каком матче?на какой минуте? пахал только Игорь и пашут наши судьи на Евро, хоть за них не стыдно. стыдно, что в России такие девушки. Но слава богу - их не большинство. Прочитал их реплики и свою жену еще больше зауважал. За ум, красоту и отсутствие ложных ценностей
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Igorello97
1466669815
А вы хе**вые футболисты.
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Wayne Rooney 10
1466675047
Пахари... Пахари на заводах 5/2 работают за 30 тыщ в месяц. А ногомячистов наших я бы скорее отнес к паразитам нашего общества. Получать миллионы за ходьбу по полю и при этом еще гнуть пальцы, это конечно верх цинизма. А шкурки их вообще ботоксом все мозги прокачали, пишут они, а стыдно мне. Я понимаю наши футболисты бы играли хотя бы как среднестатистические европейские игроки, типа тех же валлийцев, Бэйла и Рэмзи в расчет не беру, еще бы ладно, хотя бы старание бы оказали и волю, но смотреть на то, как 11 миллионеров ходят пешком, нет уж.
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headvk
1466680753
Девушки мне вас жаль! Интересно как бы вы заговорили если у ваших супер мужей-футболистов зарплату урезать, а?
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Мясникович
1466680873
дыре оббитой вокруг мясом дали слово...
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Garrincha58
1466682396
мужики не обращайте на этих дебильных телок и их кошельков ведь если по сути эти телки с ними только из за бабла и никакого там патриотизма любви и прочего это отбросы общества перестанут играть или петь и про них через два дня забудут шушеру быстро забывают
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Поль
1466689641
я всё также думаю, что парни получают такое огромное бабло потому, что им это бабло платят. не платили бы - они бы и не получали. их вины нет в этом. и смысла их оскорблять я не вижу. этим ничего не решим. я не думаю, что люди с трудом выбившиеся на евро, приедут отыграть без азарта и энтузиазма. они такие же люди. только у них бабы чуть красивее, чуть известнее, машины немного классом выше, а самолёты немного личные.))) им повезло ведь не зря: они с 10оетнего возраста на поле. это нелегко. до миллионной зарплаты они проделали долгий путь. мне кажется, что причина вся в нас и в нашем менталитете - мало кто из нашего окружения идет к большим целям как танк, мало кто из нас можт тренироваться как роналду. мало кто сумеет представить себе в своих мечтах идеального футболиста и начнет пошагово работать над тем, чтобы стать этим футболистом. ганди сказал:"хочешь изменить мир, начни с себя", хотим изменить силу нашей сборной?! с чего начнём?..
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nils22
1466774112
У этих дебилов даже ума не хватает своих шкур заткнуть, чтобы народ еще больше не бесить. Что вы, тупые курицы, жрать то будете, если не болельщики. Если этих дебилов не разгонят, надо бойкотировать все матчи, в которых будут выпускать этих хромоногих. Не для кого будет играть им в России, а заграница им не светит. Пустые трибуны - пустые карманы самозванцев от футбола и их сосок.
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