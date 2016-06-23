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В сети появился мультфильм о том, как Путин учит сборную России играть в футбол

Авторство мультфильма принадлежит мастерской «Чебурашка», которая известна своими короткими шуточными видео о российском президенте. Главными героями ролика выступают Василий Березуцкий, Артем Дзюба, Александр Кокорин и Федор Смолов. Они отдыхают посреди футбольного поля, раскуривая кальян, пока их неожиданно не прерывает Путин. Мультфильм наводнен огромным количество как футбольных, так и других общеизвестных мемов и откровенно высмеивает сборную России. Однако заканчивается он на весьма оптимистичной, хотя не такой уж и реалистичной, ноте. За сутки ролик успел собрать почти 800 тысяч просмотров на Youtube.

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Комментарии (27)
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Майор Дзагоев
1466703379
А таки правильная идея, товарищи. Кто за?
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андрей андреев
1466704398
В чём прикол?
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KnightDay
1466704807
Дичь какая-то
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Ronaldinho R10
1466705316
Треш наитупейший.
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Madridist05
1466707802
Бред "В сети появился мультфильм о том, как Путин учит сборную России играть в футбол" ДИЧЬ и я чёт не увидел чтоб он учил играть мне кажется что этот мульт и сняла наша сборная
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swot1205
1466709172
четкий мульт. просто как оно есть. а еще в реальности у них бы бабло отобрать все. что бы поняли что играли как го в но. и что бы стыдно не за что не было
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x-x-x-x-x
1466710338
как раз таки он есть голова всех бед России
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DIDI 23
1466715312
Чебаксары, чебуреки ... Ни какой Чебурашка футболу эту страну не научит. Давайте играть в ХОККЕЙ !!!
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Voltiz
1466715667
Сборная со скрипом вылезла на чемпионат Европы ,а молодёжка вообще никакая , какие у неё результаты за последние 15 лет ? Похоже что на ЧМ 2018 у нас будет самая возрастная команда.
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U-Jin
1466759808
годно
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