В сети появился мультфильм о том, как Путин учит сборную России играть в футбол

Авторство мультфильма принадлежит мастерской «Чебурашка», которая известна своими короткими шуточными видео о российском президенте. Главными героями ролика выступают Василий Березуцкий, Артем Дзюба, Александр Кокорин и Федор Смолов. Они отдыхают посреди футбольного поля, раскуривая кальян, пока их неожиданно не прерывает Путин. Мультфильм наводнен огромным количество как футбольных, так и других общеизвестных мемов и откровенно высмеивает сборную России. Однако заканчивается он на весьма оптимистичной, хотя не такой уж и реалистичной, ноте. За сутки ролик успел собрать почти 800 тысяч просмотров на Youtube.

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