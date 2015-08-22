Трансферные слухи. Кавенаги возвращается в Европу, «Штутгарт» может купить игрока «Динамо» или «Спартака»

<p><em>О замаскированном динамовском трюке, подтвержденном интересе «Спортинга» к Ерохину, плохой новости для болельщиков «Зенита» и замене Адвокаата на Магата – в новом обзоре трансферных слухов от «Бомбардира».</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Россия</strong></span></p> <p>«Зенит» интересуется защитником «Атлетика» Микелем Сан-Хосе. Об этом сообщает английская газеты Times. Стоимость Сан-Хосе составляет около 12 млн евро.</p> <p>Защитник «Динамо» Дуглас может оказаться в «Штутгарте». По сообщению Bild, тренеры «швабов» видят в нем замену ушедшему в «Рому» Антонио Рудигеру. «Динамо» и «Штутгарт» уже провели первые переговоры: москвичи дали понять, что не расстанутся с Дугласом менее чем за 4 млн евро. Альтернативный вариант для «Штутгарта» - защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти.</p> <p>У португальской прессы есть подтверждения относительно интереса «Спортинга» к хавбеку «Урала» Александру Ерохину. Скауты этого клуба намерены приехать на один из следующих матчей екатеринбуржцев и даже на следующую игру сборной России, куда Ерохин попал впервые в карьере.</p> <p>Интерес к Александру Кокорину со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» - не более чем замаскированный динамовский трюк, считает известный агент Дмитрий Селюк. По его мнению, эти слухи «вбрасываются» москвичами, чтобы как можно дороже продать Кокорина в «Зенит».</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=434599" target="_blank">Таблица летних трансферов РФПЛ</a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Италия</strong></span></p> <p>«Ювентус» и «Челси» окончательно договорились об условиях сделки по Хуану Куадрадо. Хавбек будет взят туринцами в годичную аренду без права выкупа, сообщает SkySport24. Таким образом, «Юве» прекращает переговоры с «Шальке» о трансфере Юлиана Дракслера.</p> <p>Плохая новость для поклонников «Зенита»: полузащитник «Сампдории» Роберто Сориано, скорее всего, не перейдет в «Милан». Сегодня между клубами прошли переговоры, которые должны были закончиться трансфером. Но вместо этого их ждал полный провал. «Россонери» не захотели переплачивать за Сориано и теперь сосредоточат все свое внимание на хавбеке «Зенита» Акселе Витселе.</p> <p>Нападающий «Гуанчжоу» Альберто Джилардино может перебраться в «Лацио». К этому его подталкивает наставник римлян Стефано Пиоли, с которым «Джила» уже поработал в «Болонье». Ради воссоединения с Альберто тренер даже готов отказаться от идеи с покупкой Марио Балотелли.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=434860" target="_blank">Таблица летних трансферов Серии А</a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Испания</strong></span></p> <p>Нападающий «Вест Хэма» Энди Кэрролл может сменить чемпионат. В своих рядах его хочет видеть испанская «Севилья», активно ищущая таранного форварда.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=434787" target="_blank">Таблица летних трансферов Примеры</a></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440274095_Dic.jpg" style="height:452px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Англия</strong></span></p> <p>Сразу после ничьей с «Норвичем» руководство «Сандерленда» провело экстренное собрание. Повод не самый радостный – возможная отставка Дика Адвокаата. После трех туров на счету «Сандерленда» всего одно очко и уверенное место в зоне вылета. Потенциальным преемником Адвокаата может стать Феликс Магат. В прошлом году «железный Феликс» уже работал в Англии, в «Фулхэме». С немцем команда опустилась в Чемпионшип, где долгое время занимала последнее место.</p> <p>По сообщению SkyGermany, в понедельник будет официально объявлено о переходе вингера «Вольфсбурга» Кевина Де Брюйне в «Манчестер Сити». Сумма трансфера составит 80 млн евро! Это самый крупный трансфер года!</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=434939" target="_blank">Таблица летних трансферов АПЛ</a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Аргентина</strong></span></p> <p>Нападающий «Ривер Плейта» Фернандо Кавенаги близок к переходу в АПОЭЛ. В ближайшие дни игрок прилетит на Кипр, чтобы подписать контракт со своим новым клубом. В свое время Кавенаги пробовал себя в московском «Спартаке», но раскусить РФПЛ так и не смог. В прошедшем сезоне Фернандо стал обладателем Кубка Либертадорес.</p>