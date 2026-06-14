78-летний Адвокат высказался о предстоящем матче Кюрасао против Германии

Дик Адвокат, главный тренер сборной Кюрасао, поделился ожиданиями от стартового матча чемпионата мира против Германии.

«Ожидания совсем другие, никто нас не ждет. Нам нечего терять – мы можем только приобрести. Но мы верим, что способны удивить, и именно это постараемся сделать в воскресенье. Участие в чемпионате мира – это прекрасно. Но этого недостаточно. Мы хотим показать, на что способны. Бывает, что маленький клуб побеждает топ-клуб. Здесь примерно то же самое: мы очень маленькая страна по сравнению с Германией», – сказал Адвокат.

Главный тренер Кюрасао также высказался о своем визави – 38-летнем Юлиане Нагельсманне: «Он молодой, известный, в нем должно быть что-то особенное – и так оно и есть, иначе он не был бы тренером сборной в таком возрасте. Но могу вас заверить: победить ему будет непросто, мы сделаем для этого все. При этом он отличный тренер».