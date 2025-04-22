Файзулин назвал самый футбольный город в мире

Экс-зенитовец Виктор Файзулин поделился впечатлениями от посещения Аргентины

– Какой город или страна потрясла?

– Я никогда раньше не был в Аргентине. А тут выбрались с друзьями на юношеский чемпионат мира.

Буэнос-Айрес просто потряс меня своей футбольной энергетикой. На мой взгляд, это самый футбольный город планеты.

Миллион стадионов и команд в одном городе! Каждый день по несколько матчей. Люди просто заражены футболом. Культ бешеный!

Я бы всем людям, связанным с футболом, пожелал побывать в Буэнос-Айресе и посмотреть, как там всe устроено.

– Контраст с Россией огромный?

– Колоссальный. В городе около 20 стадионов вместимостью от 20 тысяч зрителей. В целом Лондоне таких арен всего семь, хотя Буэнос-Айрес намного меньше по площади.

Я уже не говорю про трeх-пятитысячники. Такие в аргентинской столице вообще в каждом районе. Мне безумно понравилась эта футбольная атмосфера. Даже Бразилия не произвела такого сильного впечатления.