Файзулин назвал главного конкурента «Зенита» в чемпионской гонке РПЛ

Экс-зенитовец Виктор Файзулин поделился ожиданиями от борьбы за чемпионство в российской Премьер-лиге.
– «Краснодар» не проигрывал весь первый круг. Удивительная история?
– Не сказал бы. У них хорошая группа атаки – мне очень нравится. Оборона не такая сильная, но в целом они на своем месте находятся.
По подбору игроков, мотивации. Думаю, это главный конкурент «Зенита».
– «Краснодар» еще ни разу не был чемпионом. Это для них плюс или минус в борьбе за золото?
– С одной стороны, у них есть голод до титулов. Но с другой, помню свои мысли, когда был в «Зените». Когда мы уже брали трофеи, выходили на игры с одной мыслью – никакой ничьей, надо обязательно выиграть.
Потому что в чемпионской команде ни на минуту не можешь дать себе спуску. Думаю, это всем чемпионским командам присуще, включая нынешний «Зенит».
Не факт, что в головах игроков «Краснодара» такие мысли уже поселились и укоренились.
- «Краснодар» и «Зенит» набрали по 39 очков в 18 турах РПЛ. Они делят лидерство.
- Далее идут «Спартак» (37), «Динамо» (35), «Локомотив» (35), ЦСКА (31).