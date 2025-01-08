Файзулин назвал главного конкурента «Зенита» в чемпионской гонке РПЛ

Экс-зенитовец Виктор Файзулин поделился ожиданиями от борьбы за чемпионство в российской Премьер-лиге.

– «Краснодар» не проигрывал весь первый круг. Удивительная история?

– Не сказал бы. У них хорошая группа атаки – мне очень нравится. Оборона не такая сильная, но в целом они на своем месте находятся.

По подбору игроков, мотивации. Думаю, это главный конкурент «Зенита».

– «Краснодар» еще ни разу не был чемпионом. Это для них плюс или минус в борьбе за золото?

– С одной стороны, у них есть голод до титулов. Но с другой, помню свои мысли, когда был в «Зените». Когда мы уже брали трофеи, выходили на игры с одной мыслью – никакой ничьей, надо обязательно выиграть.

Потому что в чемпионской команде ни на минуту не можешь дать себе спуску. Думаю, это всем чемпионским командам присуще, включая нынешний «Зенит».

Не факт, что в головах игроков «Краснодара» такие мысли уже поселились и укоренились.