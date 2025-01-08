Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Файзулин назвал главного конкурента «Зенита» в чемпионской гонке РПЛ

    Файзулин назвал главного конкурента «Зенита» в чемпионской гонке РПЛ

    Экс-зенитовец Виктор Файзулин поделился ожиданиями от борьбы за чемпионство в российской Премьер-лиге.

    – «Краснодар» не проигрывал весь первый круг. Удивительная история?

    – Не сказал бы. У них хорошая группа атаки – мне очень нравится. Оборона не такая сильная, но в целом они на своем месте находятся.

    По подбору игроков, мотивации. Думаю, это главный конкурент «Зенита».

    – «Краснодар» еще ни разу не был чемпионом. Это для них плюс или минус в борьбе за золото?

    – С одной стороны, у них есть голод до титулов. Но с другой, помню свои мысли, когда был в «Зените». Когда мы уже брали трофеи, выходили на игры с одной мыслью – никакой ничьей, надо обязательно выиграть.

    Потому что в чемпионской команде ни на минуту не можешь дать себе спуску. Думаю, это всем чемпионским командам присуще, включая нынешний «Зенит».

    Не факт, что в головах игроков «Краснодара» такие мысли уже поселились и укоренились.

    Новости по теме
    Файзулин назвал лучшего российского игрока 2024 года 5
    Файзулин назвал сильнейший «Зенит» в 21 веке 5
    Файзулин: «Не вижу конкурентов у «Зенита» 3
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:30
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 