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    Файзулин: «С самоиронией относился к мемам, что я умер»

    Бывший полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин рассказал об отношении к шуткам в свой адрес, которые распространялись в интернете.

    – В 2015 году вы получили ту самую травму – из-за нее, по сути, завершили карьеру. Мемы про вас не бесили?

    – Нет. Я ни от кого не прятался, всегда был на связи. А потом пошли эти мемы: мол, Файзулин умер и так далее. Ну прикольно, иногда смешно, я с самоиронией к этому относился.

    – Вы понимали тогда, что скоро конец карьеры?

    – Были мысли, что все это близко. Я делал все, что зависело от меня, под нож шесть раз лег. С каждой операцией надеялся на лучшее. Если бы не надеялся, то и не делал бы ничего. А я верил.

    – Многие говорили, что Файзулин отлично устроился. Лечится, не играет, но получает большую зарплату. Чувствовали поддержку клуба?

    – А как по-другому? Так и должен был повести себя суперклуб. Все было честно, прозрачно. Никто даже ко мне не подошел и не сказал: «Слушай, давай убирайся».

    • Файзулин выступал за «Зенит» с 2008 по 2018 год.
    • Из-за проблем со здоровьем футболист в последний раз выходил на поле 20 сентября 2015 года.

    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1256

      Борат 24 минуты назад

      А как Витя загрузил двушку поросям на петровском - 5-0 ! Этот матч вошёл в историю!

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