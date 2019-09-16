Файзулин: «С самоиронией относился к мемам, что я умер»

Бывший полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин рассказал об отношении к шуткам в свой адрес, которые распространялись в интернете.

– В 2015 году вы получили ту самую травму – из-за нее, по сути, завершили карьеру. Мемы про вас не бесили?

– Нет. Я ни от кого не прятался, всегда был на связи. А потом пошли эти мемы: мол, Файзулин умер и так далее. Ну прикольно, иногда смешно, я с самоиронией к этому относился.

– Вы понимали тогда, что скоро конец карьеры?

– Были мысли, что все это близко. Я делал все, что зависело от меня, под нож шесть раз лег. С каждой операцией надеялся на лучшее. Если бы не надеялся, то и не делал бы ничего. А я верил.

– Многие говорили, что Файзулин отлично устроился. Лечится, не играет, но получает большую зарплату. Чувствовали поддержку клуба?

– А как по-другому? Так и должен был повести себя суперклуб. Все было честно, прозрачно. Никто даже ко мне не подошел и не сказал: «Слушай, давай убирайся».