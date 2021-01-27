Бывший игрок «Зенита» Файзулин назначен спортивным директором «Акрона»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Виктор Файзулин стал спортивным директором «Акрона».

«Акрон» приветствует Виктора Файзулина и желает ему успешной и эффективной работы на должности спортивного директора.

Руководство уверено, что опыт и знания менеджера помогут решить стратегические задачи клуба как в ближайшей, так и долгосрочной перспективе», – сказано в сообщении клуба.

Файзулин выступал за «Зенит» с 2008 по 2018 год.

Футболист в последний раз выходил на поле 20 сентября 2015 года.

Файзулин завершил карьеру из-за проблем со здоровьем.

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