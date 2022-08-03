Файзулин: «Не вижу конкурентов у «Зенита»

А толку, нету интереса смотреть этот РПЛ, всё время Зенит да Зенит.
Бывший полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин не сомневается в победе команды в сезоне РПЛ.
«Есть ли у «Зенита» конкуренты в чемпионате? Я их не вижу», – сказал Файзулин.
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Бывший полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин не сомневается в победе команды в сезоне РПЛ.
«Есть ли у «Зенита» конкуренты в чемпионате? Я их не вижу», – сказал Файзулин.
А толку, нету интереса смотреть этот РПЛ, всё время Зенит да Зенит.