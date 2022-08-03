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    Файзулин: «Не вижу конкурентов у «Зенита»

    Бывший полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин не сомневается в победе команды в сезоне РПЛ.

    «Есть ли у «Зенита» конкуренты в чемпионате? Я их не вижу», – сказал Файзулин.

    • «Зенит» лидирует в таблице.
    • Ближайший соперник – «Ахмат» (6 августа).
    • «Зенит» – чемпион последних 4 сезонов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 19:12
    Комментарии1
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      Рейтинг: +34

      Iskander_17 1 час назад

      А толку, нету интереса смотреть этот РПЛ, всё время Зенит да Зенит.

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