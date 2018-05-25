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Файзулин – о своей травме: «Мое левое колено в ржавчине»

25 мая 2018, 09:20
7

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Виктор Файзулин рассказал о своем здоровье, по причине которого он вынужден был завершить свою карьеру этой весной.

– В последний раз вы выходили на поле в сентябре 2015 года в матче с «Амкаром». Что произошло в тот день?

– В начале того сезона я играл по 15-30 минут, но в том матче вышел в основе и был заменен на 80-й. Попросил замену сам, потому что колено начало наливаться, опухло... Потом уже из него выкачали кровь, но с тех пор стало болеть еще больше.

– Вы же в марте 2015-го перенесли операцию на колене. Она как-то повлияла?

– Еще в январе, на первом зимнем сборе, я почувствовал легкую боль в колене на одной из тренировок. Сперва не придал этому значения, но на следующем занятии колено разболелось сильнее. Стали разбираться. Пока разбирались, потеряли два-три месяца. Весной я полетел в Германию, и там стало ясно: у меня артроз. Врач сказал, что в колене нет хрящей, но если правильно сделать операцию, можно играть.

– Что значит артроз?

– Артроз – это заболевание. Бывает разных степеней – третьей, четвертой. На одной из стадий в коленном суставе образуются шипы, появляются костные образования. У меня левое колено в ржавчине.

– Ничего себе.

– После той операции стало легче, я начал снова тренироваться. Правда, нужно было больше проводить времени в тренажерном зале, но я думал: «Ничего страшного. Буду приходить на полчаса раньше на тренировки – и все».

– Почему возникли эти проблемы? Связано ли это с тем, что больше десяти лет назад вы перенесли операцию на колене?

– Конечно, связано. Бесследно ни одна травма не проходит. Тогда мне сделали две операции. Сначала на мениске правой ноги – из-за этого таз перекосился, пошло давление на левую ногу. А спустя несколько месяцев я порвал крестообразные связки левого колена. Пришлось делать операцию, а в этом случае всегда связки либо недотянут, либо перетянут. Даже миллиметры имеют значение.

– Артроз коленного сустава – это единственный диагноз?

– Главное – это артроз. Из-за него стираются хрящи, он мешает связкам правильно работать, в колене ухудшается кровообращение. На правой ноге, кстати, у меня тоже артроз – просто не такой тяжелый, как на левой.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Файзулин Виктор
Комментарии (7)
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insider_retro
1527230711
С таким набором травм с осложнениями, пожалуй, надо было давно заканчивать и начинать рыть землю в другой жизненной сфере...
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Caniggia
1527232034
Жесть! С такими заболеваниями профессиональный спорт противопоказан. Здоровья и удачи в других видах деятельности!
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smersh45
1527233493
здоровья тебе
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OfaZavr
1527238512
да уж не позавидуешь... здоровья!
Ответить
raritet
1527240712
Здоровья тебе Витя. Последний из того доброго состава.
Ответить
max74
1527245514
Артроз это такая грё6анная х*рня, при которой деструктивные изменения в суставе взад уже не вернуть. Можно щадящим физ. режимом и процедурами приостановить разрушения, но и только...., так что хоть вагон здоровья пожелай человеку не полегчает .. увы PS Ни побегать, ни попрыгать, ни присесть - вобщем ЖОПА !
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zigbert
1527255789
Эта болезнь пожалуй похлеще крестов.Здоровья Виктор.
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