Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Файзулин – о своей травме: «Мое левое колено в ржавчине»

    Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Виктор Файзулин рассказал о своем здоровье, по причине которого он вынужден был завершить свою карьеру этой весной.

    – В последний раз вы выходили на поле в сентябре 2015 года в матче с «Амкаром». Что произошло в тот день?

    – В начале того сезона я играл по 15-30 минут, но в том матче вышел в основе и был заменен на 80-й. Попросил замену сам, потому что колено начало наливаться, опухло... Потом уже из него выкачали кровь, но с тех пор стало болеть еще больше.

    – Вы же в марте 2015-го перенесли операцию на колене. Она как-то повлияла?

    – Еще в январе, на первом зимнем сборе, я почувствовал легкую боль в колене на одной из тренировок. Сперва не придал этому значения, но на следующем занятии колено разболелось сильнее. Стали разбираться. Пока разбирались, потеряли два-три месяца. Весной я полетел в Германию, и там стало ясно: у меня артроз. Врач сказал, что в колене нет хрящей, но если правильно сделать операцию, можно играть.

    – Что значит артроз?

    – Артроз – это заболевание. Бывает разных степеней – третьей, четвертой. На одной из стадий в коленном суставе образуются шипы, появляются костные образования. У меня левое колено в ржавчине.

    – Ничего себе.

    – После той операции стало легче, я начал снова тренироваться. Правда, нужно было больше проводить времени в тренажерном зале, но я думал: «Ничего страшного. Буду приходить на полчаса раньше на тренировки – и все».

    – Почему возникли эти проблемы? Связано ли это с тем, что больше десяти лет назад вы перенесли операцию на колене?

    – Конечно, связано. Бесследно ни одна травма не проходит. Тогда мне сделали две операции. Сначала на мениске правой ноги – из-за этого таз перекосился, пошло давление на левую ногу. А спустя несколько месяцев я порвал крестообразные связки левого колена. Пришлось делать операцию, а в этом случае всегда связки либо недотянут, либо перетянут. Даже миллиметры имеют значение.

    – Артроз коленного сустава – это единственный диагноз?

    – Главное – это артроз. Из-за него стираются хрящи, он мешает связкам правильно работать, в колене ухудшается кровообращение. На правой ноге, кстати, у меня тоже артроз – просто не такой тяжелый, как на левой.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.05.2018 09:20
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 25 мая 2018, 16:43

      Эта болезнь пожалуй похлеще крестов.Здоровья Виктор.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1741

      max74 25 мая 2018, 13:51

      Артроз это такая грё6анная х*рня, при которой деструктивные изменения в суставе взад уже не вернуть. Можно щадящим физ. режимом и процедурами приостановить разрушения, но и только...., так что хоть вагон здоровья пожелай человеку не полегчает .. увы
      PS Ни побегать, ни попрыгать, ни присесть - вобщем ЖОПА !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4025

      raritet 25 мая 2018, 12:31

      Здоровья тебе Витя. Последний из того доброго состава.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 мая 2018, 11:55

      да уж не позавидуешь... здоровья!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +616

      smersh45 25 мая 2018, 10:31

      здоровья тебе

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Caniggia 25 мая 2018, 10:07

      Жесть! С такими заболеваниями профессиональный спорт противопоказан. Здоровья и удачи в других видах деятельности!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 25 мая 2018, 09:45

      С таким набором травм с осложнениями, пожалуй, надо было давно заканчивать и начинать рыть землю в другой жизненной сфере...

      7
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11