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    • Файзулин рассказал, как жил в бараке на 20 семей: «Было очень классно и весело»

    Файзулин рассказал, как жил в бараке на 20 семей: «Было очень классно и весело»

    Экс-игрок сборной России Виктор Файзулин вспомнил детство в Находке.

    – Давайте вернемся в ваше детство, которое прошло в Находке. Каким был там ваш Новый год?

    – Как и само детство – очень веселым. До моих 18 лет жили в бараке с очень длинным коридором, удобствами на улице и общей кухней. Но так повелось, что все друг с другом общались и жили как одна большая семья. Хотя в общей сложности там было около двадцати семей.

    Еще помню, была печь, все на ней перед Новым годом готовили. Очень дружили! Делали общей праздник с викторинами, конкурсами, призами и так далее. Причем старшие придумывали все это для младших. Было круто и очень ярко! Несмотря на то, что это были разные слои населения. Новый год же в любом случае всех объединял еще больше. Всю ночь гуляли часов до 6-7 утра.

    – В Находке было сложно с другим жильем?

    – У нас просто так повелось. Хотя отец, будучи моряком, в принципе неплохо зарабатывал. И, наверное, мы могли купить квартиру. Но так получалось, что никто особо к этому не стремился – не было необходимости. Может, потому, что жили весело и классно. И все это, включая условия, было для нас нормой.

    Сейчас родителям, конечно, периодически задаю вопрос – какого, спрашивается, черта мы жили в бараке. Но, скорее, в шутку. А если серьезно, у нас и машина была, и первые видики, и телевизоры на тот момент современные. Хорошо в общем жили, только без туалета и ванны (улыбается). На нашей улице всего четыре дома: два таких барака, как у нас, и две пятиэтажки. Все друг друга знают. С ребятами в одну школу ходим, родители работают вместе. Маленькая деревня на окраине города, который сам по себе на восточной окраине страны. В Новый год обязательно и на улицу выбегали, общались.

    • Файзулин – участник ЧМ-2014.
    • Игрок брал РПЛ, Кубок и Суперкубок УЕФА с «Зенитом».
    • Файзулин завершил карьеру в 2018 году.

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    Источник: «Матч ТВ»

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