Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Файзулин: «Почему на ЧМ-2014 Россия не вышла из группы? Все просто – ошибки Акинфеева»

    Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Виктор Файзулин высказал мнение о том, что не позволило национальной команде выйти в плей-офф на чемпионате мира-2014 в Бразилии.

    Россияне выступали в одной группе с Бельгией (0:1), Южной Кореей (1:1) и Алжиром (1:1). В трех матчах сборная набрала лишь два очка. Команду на тот момент возглавлял Фабио Капелло.

    – У меня было три основные цели: попасть в сборную, попасть на чемпионат мира и сыграть в российском суперклубе. Я все эти цели достиг, галочки поставил. Другие чемпионаты Европы и мира это так, бонусы. Я уже все видел, на чемпионате мира сыграл. Да еще и на таком классном – в Бразилии!

    – Почему в Бразилии Россия не вышла из группы?

    – Все просто – вратарские ошибки. Мы сами не играли тогда, и сопернику не давали. Да, мы никакого футбола не показывали, но с нами правда было тяжело играть, мне Витсель об этом говорил. Команда никому не интересна, футбол никакущий, но мы вымучили гол, а соперник забил за счет вратарской ошибки. Вот и все. И с Алжиром, и с Кореей были равные игры, но... Да, ошибки случаются. И Игорю никто ничего не говорил. Все понимают: сегодня он, а завтра ты.

    – Считалось, что вы были любимчиком Капелло​. Согласны?

    – Что значит любимчик? Думаю, это тот, кто нормально играет, выполняет распоряжения тренера. Если так, тогда у каждого тренера по пять любимчиков. Вне футбольного поля вообще не общался с Капелло. Я ему нужен был для реализации каких-то своих целей, а он мне – чтобы попасть на чемпионат мира.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.05.2018 13:31
    Рекомендуем
    Комментарии39
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 26 мая 2018, 03:28

      И наверное Виктор прав. Проблема вся в том, что в РФПЛ Акинфеева считают уже какой год подряд лучшим вратарем сезона, естественно идет расслабленность или давление на игрока, отсутствует мотивация играть лучше и надежнее. Хотя в этом сезоне самый надежный вратарь это Гилерме, кстати 4-й по надежности в Европе. И Довбня естественно, что такого ценного сделал Игорь, просто отыграл сезон неплохо, но не лучше всех.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 25 мая 2018, 06:45

      сказал то что видели ВСЕ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 24 мая 2018, 23:34

      Действительно, по вине Акинфеева сборная досрочно покинула ЧМ в Бразилии. Та же история повторилась и на ЧЕ. У нас все игроки ЦСКА являются священными коровами. Деньги Гинера делают своё дело, кроме высокопарных эпитетов и дифирамбов от "специалистов" в адрес ЦСКА ничего услышать нельзя. Акинфеев этой братией ставится выше, чем легендарный Яшин. Замалчивается, что этот вундеркинд установил вечный рекорд пропустив в лиге чемпионов 43 мяча подряд и ни разу не попал в число 12 лучших вратарей в Европе. Так, что от него можно ждать пенок и на домашнем ЧМ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      Cska-ЧМ 24 мая 2018, 21:44

      Псина сутулая, полено.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 24 мая 2018, 20:55

      Что теперь об этом рассуждать;"кто прав ,кто виноват"? Виновата вся команда.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7878

      Томик 24 мая 2018, 19:43

      Это и так все видели. Ну нервы у Игорёши не выдерживают на крупных турнирах. Может хоть на старости лет себе сам не забросит. Давайте ему на психолога нормального сбросимся, что ли. Ведь всё равно больше никого в воротах не увидим.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +111

      shikari_ > Томик 24 мая 2018, 21:26

      С нашей обороной, а уж тем более с такой, какая она у нас сейчас, мало у кого нервы в порядке будут)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 мая 2018, 18:12

      Акинфеев может в своем эпизоде и виноват, но а вы то что сделали для победы в этих играх, виновата вся команда показав как всегда свой уровень.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8832

      vladik12 24 мая 2018, 17:07

      Надеюсь, у Стаса хватит ума сделать на ЧМ-2018 основным Джанаева.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8832

      vladik12 24 мая 2018, 17:07

      Отрадно, что игроки тогда все понимали. Дырофеев - наш стоп-кран. И на домашнем ЧМ тоже подведет над под монастырь.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 24 мая 2018, 16:56

      Ох и выбл....к то оказывается этот файзулька. Хотелось бы, чтобы Игорян ему по **...ку пару раз сьездил

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11