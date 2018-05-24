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  • Файзулин: «Почему на ЧМ-2014 Россия не вышла из группы? Все просто – ошибки Акинфеева»

Файзулин: «Почему на ЧМ-2014 Россия не вышла из группы? Все просто – ошибки Акинфеева»

24 мая 2018, 13:31
38

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Виктор Файзулин высказал мнение о том, что не позволило национальной команде выйти в плей-офф на чемпионате мира-2014 в Бразилии.

Россияне выступали в одной группе с Бельгией (0:1), Южной Кореей (1:1) и Алжиром (1:1). В трех матчах сборная набрала лишь два очка. Команду на тот момент возглавлял Фабио Капелло.

– У меня было три основные цели: попасть в сборную, попасть на чемпионат мира и сыграть в российском суперклубе. Я все эти цели достиг, галочки поставил. Другие чемпионаты Европы и мира это так, бонусы. Я уже все видел, на чемпионате мира сыграл. Да еще и на таком классном – в Бразилии!

– Почему в Бразилии Россия не вышла из группы?

– Все просто – вратарские ошибки. Мы сами не играли тогда, и сопернику не давали. Да, мы никакого футбола не показывали, но с нами правда было тяжело играть, мне Витсель об этом говорил. Команда никому не интересна, футбол никакущий, но мы вымучили гол, а соперник забил за счет вратарской ошибки. Вот и все. И с Алжиром, и с Кореей были равные игры, но... Да, ошибки случаются. И Игорю никто ничего не говорил. Все понимают: сегодня он, а завтра ты.

– Считалось, что вы были любимчиком Капелло​. Согласны?

– Что значит любимчик? Думаю, это тот, кто нормально играет, выполняет распоряжения тренера. Если так, тогда у каждого тренера по пять любимчиков. Вне футбольного поля вообще не общался с Капелло. Я ему нужен был для реализации каких-то своих целей, а он мне – чтобы попасть на чемпионат мира.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Акинфеев Игорь Файзулин Виктор
Комментарии (38)
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САДЫЧОК
1527158284
Акинфеев и сейчас является далеко не лучшим ! кто то за уши тащит его и вбивает в головы болельщикам , что он лучший !
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panmon
1527158636
То есть 10 идиотов не могли нормально сыграть и забить больше голов Корейцам и Алжиру, а проиграли из-за вратарских ошибок? Круто, что сказать...
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С-Пб on-line
1527158714
Всё верно Вить, всё, к сожалению, верно...
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Gerecht165
1527158759
Прагматично, прямо и честно.
Ответить
vladimir-7
1527159873
А сам-то, что сделал, чтобы выиграть эти матчи, однофазный?
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mialkov
1527160205
Ух, как все просто! Ошибся Акинфеев... Может он еще и голы забивать за вас должен был?
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Отчаянный Пердун
1527160876
Ошибки Акинфеева были!!! Но нельзя выиграть матч не забивая мячей. Забейте больше чем пропустит вратарь, а потом говорите кто виноват.
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Евгений Агеев
1527160919
Всем тем, кто сразу начал хаить Файзулина. Перечитайте еще раз его ответы. Он сразу сказал, что сборная и их игра были никакущие. Но вратарь сборной обязан брать хотя бы свои мячи, я уже не говорю, чтобы чудеса творить. Он провалил много самых ответственных матчей. Я уже писал комментарий к какой то статье про него: что толку что он король в РФПЛ, если в важных матчах за сборную он допускает такие ошибки.
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Derzkiy1
1527161775
в трех матчах забили 2 мяча (10 человек ) а виноват 1 кто пропустил по 1 мячу в трех матчах
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OfaZavr
1527174772
Акинфеев может в своем эпизоде и виноват, но а вы то что сделали для победы в этих играх, виновата вся команда показав как всегда свой уровень.
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