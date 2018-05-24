Файзулин: «Почему на ЧМ-2014 Россия не вышла из группы? Все просто – ошибки Акинфеева»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Виктор Файзулин высказал мнение о том, что не позволило национальной команде выйти в плей-офф на чемпионате мира-2014 в Бразилии.

Россияне выступали в одной группе с Бельгией (0:1), Южной Кореей (1:1) и Алжиром (1:1). В трех матчах сборная набрала лишь два очка. Команду на тот момент возглавлял Фабио Капелло.

– У меня было три основные цели: попасть в сборную, попасть на чемпионат мира и сыграть в российском суперклубе. Я все эти цели достиг, галочки поставил. Другие чемпионаты Европы и мира это так, бонусы. Я уже все видел, на чемпионате мира сыграл. Да еще и на таком классном – в Бразилии!

– Почему в Бразилии Россия не вышла из группы?

– Все просто – вратарские ошибки. Мы сами не играли тогда, и сопернику не давали. Да, мы никакого футбола не показывали, но с нами правда было тяжело играть, мне Витсель об этом говорил. Команда никому не интересна, футбол никакущий, но мы вымучили гол, а соперник забил за счет вратарской ошибки. Вот и все. И с Алжиром, и с Кореей были равные игры, но... Да, ошибки случаются. И Игорю никто ничего не говорил. Все понимают: сегодня он, а завтра ты.

– Считалось, что вы были любимчиком Капелло​. Согласны?

– Что значит любимчик? Думаю, это тот, кто нормально играет, выполняет распоряжения тренера. Если так, тогда у каждого тренера по пять любимчиков. Вне футбольного поля вообще не общался с Капелло. Я ему нужен был для реализации каких-то своих целей, а он мне – чтобы попасть на чемпионат мира.