Файзулин назвал сильнейший «Зенит» в 21 веке

Бывший полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин высказался о клубе из Петербурга.
– Какая команда визуально сильнее – Адвоката, Спаллетти, Виллаш-Боаша или Семака?
– Сложно сказать. По моим ощущениям, больше всего голевых моментов создавала команда Адвоката. То есть ты выходил на игру и понимал, что у тебя точно будет 4-5 шансов, вопрос в том, сколько получится реализовать.
Я не знаю, с каким настроением сейчас ребята выходят на футбольное поле в плане уверенности.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
- Отрыв от ЦСКА – 3 очка.
- «Зенит» – чемпион последних 4 сезонов.
Источник: Bobsoccer