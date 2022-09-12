Файзулин назвал сильнейший «Зенит» в 21 веке

Бывший полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин высказался о клубе из Петербурга.

– Какая команда визуально сильнее – Адвоката, Спаллетти, Виллаш-Боаша или Семака?

– Сложно сказать. По моим ощущениям, больше всего голевых моментов создавала команда Адвоката. То есть ты выходил на игру и понимал, что у тебя точно будет 4-5 шансов, вопрос в том, сколько получится реализовать.

Я не знаю, с каким настроением сейчас ребята выходят на футбольное поле в плане уверенности.