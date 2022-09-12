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    Файзулин назвал сильнейший «Зенит» в 21 веке

    Бывший полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин высказался о клубе из Петербурга.

    – Какая команда визуально сильнее – Адвоката, Спаллетти, Виллаш-Боаша или Семака?

    – Сложно сказать. По моим ощущениям, больше всего голевых моментов создавала команда Адвоката. То есть ты выходил на игру и понимал, что у тебя точно будет 4-5 шансов, вопрос в том, сколько получится реализовать.

    Я не знаю, с каким настроением сейчас ребята выходят на футбольное поле в плане уверенности.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • Отрыв от ЦСКА – 3 очка.
    • «Зенит» – чемпион последних 4 сезонов.

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    Источник: Bobsoccer

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      sinyhige 8 минут назад

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      Рейтинг: +16786

      ilichkadr 2 часа назад

      С Файзулиным согласен. Зенит Адвоката был на тот момент сильнейшим.

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      Рейтинг: +938

      сутулая собака и лисы > ilichkadr 38 минут назад

      4.5 звёздочки в одной из FIFA было.
      + кубок уефа 2008.

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      Рейтинг: +16786

      ilichkadr > сутулая собака и лисы 29 минут назад

      +суперкубок УЕФА. Обыгран победитель Лиги Чемпионов 2008 «Манчестер Юнайтед».

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