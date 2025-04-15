Файзулин рассказал, чем занимается после завершения карьеры

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России 38-летний Виктор Файзулин заявил, что не сильно скучает по работе в футболе после завершения карьеры.
«Я сейчас в бизнесе. Занимаюсь разными вещами, в том числе инвестициями. Скучаю ли по работе в футболе? Не сильно», – сказал Файзулин.
- Файзулин объявил о завершении карьеры в мае 2018 года, при этом он не выходил на поле с сентября 2015-го.
- В 2018–2019 годах он был владельцемм любительского клуба «Алгоритм», а в 2021-м работал спортивным директором «Акрона».
Источник: Metaratings.ru