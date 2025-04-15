Файзулин рассказал, чем занимается после завершения карьеры

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России 38-летний Виктор Файзулин заявил, что не сильно скучает по работе в футболе после завершения карьеры.

«Я сейчас в бизнесе. Занимаюсь разными вещами, в том числе инвестициями. Скучаю ли по работе в футболе? Не сильно», – сказал Файзулин.