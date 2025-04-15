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Файзулин рассказал, чем занимается после завершения карьеры

Сегодня, 13:14

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России 38-летний Виктор Файзулин заявил, что не сильно скучает по работе в футболе после завершения карьеры.

«Я сейчас в бизнесе. Занимаюсь разными вещами, в том числе инвестициями. Скучаю ли по работе в футболе? Не сильно», – сказал Файзулин.

  • Файзулин объявил о завершении карьеры в мае 2018 года, при этом он не выходил на поле с сентября 2015-го.
  • В 2018–2019 годах он был владельцемм любительского клуба «Алгоритм», а в 2021-м работал спортивным директором «Акрона».

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Файзулин Виктор
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