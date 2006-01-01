Файзулин: «Надеюсь, через сезон «Зенит» снова выйдет в финал Лиги Европы»

А почему не в финал ЛЧ? Зенит же акуеть как крут! ))
Бывший полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин прокомментировал выступления российских клубов в еврокубках.
– «Рейнджерс» в этом сезоне 14 лет спустя вновь вышел в финал Лиги Европы.
– Надеюсь, через сезон «Зенит» тоже снова выйдет (улыбается).
– Почему на ваш взгляд с того успеха «Зенита» наш клубный футбол ничего по большому счету не добился? Более того, откатился назад.
– Думаю, если бы мы тогда шагнули вперед, то затем Европа сделала это еще более широким шагом.
Плюс наши клубы перестали совершать классные точечные приобретения, если мы говорим об иностранцах. В этом, наверно, многое кроется.
Мне кажется, сейчас даже со средненькими европейскими командами играется тяжелее, чем раньше.
- В 2008 году «Зенит» победил «Рейнджерс» в финале Кубка УЕФА.
- В этом сезоне шотландцы разыграют трофей с «Айнтрахтом».
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?