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Файзулин: «Надеюсь, через сезон «Зенит» снова выйдет в финал Лиги Европы»

Бывший полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин прокомментировал выступления российских клубов в еврокубках.

– «Рейнджерс» в этом сезоне 14 лет спустя вновь вышел в финал Лиги Европы.

– Надеюсь, через сезон «Зенит» тоже снова выйдет (улыбается).

– Почему на ваш взгляд с того успеха «Зенита» наш клубный футбол ничего по большому счету не добился? Более того, откатился назад.

– Думаю, если бы мы тогда шагнули вперед, то затем Европа сделала это еще более широким шагом.

Плюс наши клубы перестали совершать классные точечные приобретения, если мы говорим об иностранцах. В этом, наверно, многое кроется.

Мне кажется, сейчас даже со средненькими европейскими командами играется тяжелее, чем раньше.

  • В 2008 году «Зенит» победил «Рейнджерс» в финале Кубка УЕФА.
  • В этом сезоне шотландцы разыграют трофей с «Айнтрахтом».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +2965

    Enter2006 27 минут назад

    А почему не в финал ЛЧ? Зенит же акуеть как крут! ))

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