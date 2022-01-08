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  • Файзулин: «У «Зенита» нет такого явного преимущества над остальными, как у «Спартака» в 90-е»

Файзулин: «У «Зенита» нет такого явного преимущества над остальными, как у «Спартака» в 90-е»

8 января 2022, 11:46
35

Бывший полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин сравнил нынешний состав петербургской команды со «Спартаком» образца 1990-х годов.

– В 90-е годы прошлого столетия настоящим гегемоном был московский «Спартак». Можно ту эпоху сравнить с нынешней, когда «Зенит» в России берет титул за титулом?

– Тот «Спартак» играл в моeм детстве. Считаю, что тогда «Спартак» был вообще единоличным лидером и никого близко не было рядом. Фрагментами выскакивали «Алания», «Ротор», но это были эпизоды.

Похожа та футбольная эпоха на нынешнюю, но красно-белые были большим гегемоном. Не такое явное преимущество сейчас у «Зенита» над остальными, как у «Спартака» в 90-е.

– Вы видите команду, которая может навязать «Зениту» реальную борьбу за чемпионство?

– По инерции, наверное, «Динамо» будет сражаться. Но я бы еще «Краснодар» не списывал со счетов.

  • «Зенит» выиграл 3 чемпионства подряд.
  • «Спартак» становился чемпионом с 1992 по 2001 год, за исключением 1995-го.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Файзулин Виктор
Комментарии (35)
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Павелий
1641632139
Как становятся бывшими, так сразу и мыслить начинают правильно.
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raritet
1641633621
Все лучшие футболисты фильтровались в команду Спартак того времени и здесь нет ничего удивительного - школа была получше и на футболистов не так давила ответственность и переживания за мешки денег.
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alefreddy
1641635424
а в Европе как успешно выступали пока Червь не пришел и все покатилось вниз
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portero
1641636149
Краснодар без тренера и возможны изменения в составе, удачи быкам, но с трудом верится что сложится всё на отлично...
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oyabun
1641645032
Тогда Гегемон был настоящий, футбольный. А ныне финансово-административный.
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JTherry
1641646242
Спартак в шальные 90-е входил в топ-5 клубов Европы, а сейчас и близко нет ни одной российской команды даже в топ-10...
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BarStep
1641648929
Всё просто, 90-е - это развал Союза и естественно развал достаточно мощного тогда чемпа Союза.. Кто пришёл тогда в начинающий чемпионат России? Вторая лига! Учитывая, что московские ЦСКА, Динамо, Торпедо и Локомотив - клубы глубоко ведомственные были, и с развалом экономики посыпался и спорт в целом - Спартак остался единственным гегемоном среди никого.. Но даже в таких комфортных условиях приходилось включать ресурс и "ставить" на место выскочек в виде Ротора и Алании.. Ладно, это дела давно минувших дней.. А вот шутка JTherry о том, что "Спартак 90-е годы входил в топ-5 клубов Европы" мне понравилась..))
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GoldPlayFIFARus9
1641649503
Ну правильно, ведь в отличии от Спартака 90-х Зенит не пользуется услугами бандитов, подкупом судей, команд и прочего бестыдства. Когда народная нефть была только у Спаратка, остальные команды не имели таких гос. ресурсов. А вот когда большинство команд вышло из под влияния 90-х и тоже окрепли, тут-то и оказалось, что царь-то, не настоящий!
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Hektor 84
1641654152
Спартак в 90е был гегемоном по игре. Укатывали всех и игра была комбинационная. Это вам не автобусы в исполнении семака и зенита. И в разные годы успешно играл в еврокубках. Многие спартачи потом разъехались по Европе и успешно там выступали. А нынешний зенит в рпл гегемон за счет админресурса и бывших презиков зенита во главе РФС. В Европе просто посмешище. Даже с Мальме автобус выставить. И это чепинён рпл))) два сезона подряд занимать 4 е место в группе ЛЧ с не самыми грозными соперниками.
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Vitaga
1641659079
это показатель уровня лиги. по сравнению с 90-годами у нас нет игроков такого класса что были в том Спартаке. в нынешнем Зените лишь легионеры кое-как дотягивают до того уровня. но если сравнить их зарплаты) то те спартаковцы на уровне дворников нынешнего Зенита)
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