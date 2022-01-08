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    Файзулин: «У «Зенита» нет такого явного преимущества над остальными, как у «Спартака» в 90-е»

    Бывший полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин сравнил нынешний состав петербургской команды со «Спартаком» образца 1990-х годов.

    – В 90-е годы прошлого столетия настоящим гегемоном был московский «Спартак». Можно ту эпоху сравнить с нынешней, когда «Зенит» в России берет титул за титулом?

    – Тот «Спартак» играл в моeм детстве. Считаю, что тогда «Спартак» был вообще единоличным лидером и никого близко не было рядом. Фрагментами выскакивали «Алания», «Ротор», но это были эпизоды.

    Похожа та футбольная эпоха на нынешнюю, но красно-белые были большим гегемоном. Не такое явное преимущество сейчас у «Зенита» над остальными, как у «Спартака» в 90-е.

    – Вы видите команду, которая может навязать «Зениту» реальную борьбу за чемпионство?

    – По инерции, наверное, «Динамо» будет сражаться. Но я бы еще «Краснодар» не списывал со счетов.

    • «Зенит» выиграл 3 чемпионства подряд.
    • «Спартак» становился чемпионом с 1992 по 2001 год, за исключением 1995-го.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 11:46
    Комментарии7
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      Рейтинг: +56118

      portero 39 минут назад

      Краснодар без тренера и возможны изменения в составе, удачи быкам, но с трудом верится что сложится всё на отлично...

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      Рейтинг: +600

      alefreddy 51 минуту назад

      а в Европе как успешно выступали пока Червь не пришел и все покатилось вниз

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      Рейтинг: +56118

      portero > alefreddy 33 минуты назад

      вы о чём начинался кубок европейских чемпионов с 1/16 , где сразу был слабый соперник, от сильных стран была одна команда. вот и вся сказка про очень успешное выступление Спартака в ЕК в 90. это был другой турнир, было легче выйти в полуфинал , сейчас из топ пять 3-4 команды , всё!!!!
      сколько можно иллюзиями тешить себя....

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      Рейтинг: +96

      FCSpartakM > portero 26 минут назад

      зенит даже 3 место в группе не может занять, пока туда сарай под название Мальме не кинули. Просирал всем подряд даже середнякам последние годы. О чем тут говорить вообще. У Спартака в те года хотя бы можно вспомнить знаковые победы, а вспомнить кого зенит из топ-клубов обыгрывал ? МанЮ в супер кубке?

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      Рейтинг: +56118

      portero > FCSpartakM 14 минут назад

      сейчас это другой турнир и все наши клубы, мягко скажем слабые на фоне других.
      1/2 финала Спартака, тоже была когда английских клубов не было в кубке чемпионов.
      Сейчас я рад и за Спартак и за Зенит, пусть играют финал.
      но боюсь что вылетят намного раньше.
      А мне пусть у Краснодара будет нормальный тренер и первое место, ну и в ЕК не обсираться, как последние игры сливали....

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      Рейтинг: +3584

      raritet 1 час назад

      Все лучшие футболисты фильтровались в команду Спартак того времени и здесь нет ничего удивительного - школа была получше и на футболистов не так давила ответственность и переживания за мешки денег.

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      Рейтинг: +4972

      Павелий 1 час назад

      Как становятся бывшими, так сразу и мыслить начинают правильно.

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