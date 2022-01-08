Файзулин: «У «Зенита» нет такого явного преимущества над остальными, как у «Спартака» в 90-е»

Бывший полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин сравнил нынешний состав петербургской команды со «Спартаком» образца 1990-х годов.

– В 90-е годы прошлого столетия настоящим гегемоном был московский «Спартак». Можно ту эпоху сравнить с нынешней, когда «Зенит» в России берет титул за титулом?

– Тот «Спартак» играл в моeм детстве. Считаю, что тогда «Спартак» был вообще единоличным лидером и никого близко не было рядом. Фрагментами выскакивали «Алания», «Ротор», но это были эпизоды.

Похожа та футбольная эпоха на нынешнюю, но красно-белые были большим гегемоном. Не такое явное преимущество сейчас у «Зенита» над остальными, как у «Спартака» в 90-е.

– Вы видите команду, которая может навязать «Зениту» реальную борьбу за чемпионство?

– По инерции, наверное, «Динамо» будет сражаться. Но я бы еще «Краснодар» не списывал со счетов.