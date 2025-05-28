Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Виктор Файзулин
Новости
Виктор Файзулин - новости
Завершил карьеру
22 апреля 1986 (40), Находка
#20 | Полузащитник
176 см | 72 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Файзулин стал миллиардером после завершения карьеры: раскрыто, на чем он заработал
10 сентября
7
Файзулин считает, что лучший игрок РПЛ выступает за «Спартак»
21 февраля
7
Файзулин назвал лучшего игрока в истории РПЛ
21 февраля
Файзулин одним словом ответил, чем занимается после карьеры
2025.05.28 09:51
Обладатель Кубка УЕФА обозначил главную проблему «Спартака»
2025.04.23 08:20
5
Файзулин одним словом охарактеризовал Быстрова
2025.04.23 05:42
7
Файзулин оценил работу Семака в «Зените»
2025.04.22 18:57
Файзулин назвал самый футбольный город в мире
2025.04.22 16:44
Файзулин ответил на критику «Зенита» из-за отсутствия воспитанников в составе
2025.04.22 09:56
1
Файзулин рассказал, чем занимается после завершения карьеры
2025.04.15 13:14
Файзулин: «Если «Зенит» проиграет «Краснодару», то исход чемпионской гонки будет решен»
2025.04.13 13:25
4
Файзулин рассказал, как Горлукович издевался над футболистами
2025.01.11 09:55
5
Файзулин сравнил политику «Зенита» с «Манчестер Сити» и «Баварией»
2025.01.09 12:34
1
Файзулин рассказал, как жил в бараке на 20 семей: «Было очень классно и весело»
2025.01.09 10:19
Файзулин назвал главного конкурента «Зенита» в чемпионской гонке РПЛ
2025.01.08 19:30
7
Файзулин назвал лучшего российского игрока 2024 года
2024.12.16 17:07
5
Файзулин назвал сильнейший «Зенит» в 21 веке
2022.09.12 18:24
5
Файзулин: «Не вижу конкурентов у «Зенита»
2022.08.03 19:12
3
Файзулин – о победе «Зенита» в Кубке УЕФА: «Команда была на ходу, а Адвокат нам просто не мешал»
2022.05.14 11:33
Файзулин: «Надеюсь, через сезон «Зенит» снова выйдет в финал Лиги Европы»
2022.05.14 08:58
1
Файзулин: «Европейцу в России больше позволяют. В Европе своего молодого предпочтут легионеру»
2022.01.08 15:59
7
Файзулин: «У «Зенита» нет такого явного преимущества над остальными, как у «Спартака» в 90-е»
2022.01.08 11:46
35
Фото
Бывший игрок «Зенита» Файзулин назначен спортивным директором «Акрона»
2021.01.27 22:34
2
«Ездим за грибами, смотрю футбол». Файзулин рассказал, чем занимается после завершения карьеры
2020.08.25 13:09
4
Файзулин: «С самоиронией относился к мемам, что я умер»
2019.09.16 21:45
3
Файзулин: «Сейчас по максимуму ухожу от режима: просыпаюсь когда хочу, делаю что хочу, езжу куда хочу»
2018.08.30 11:16
9
Актер Хаит: «До Файзулина Акинфеева никто не критиковал. Ну как же – бедный, нежный, ранимый. Не дай бог опечалится»
2018.06.09 18:23
44
Файзулин – о своей травме: «Мое левое колено в ржавчине»
2018.05.25 09:20
7
Файзулин: «Почему на ЧМ-2014 Россия не вышла из группы? Все просто – ошибки Акинфеева»
2018.05.24 13:31
38
Файзулин – о карьере: «Не использовал свой потенциал по максимуму»
2018.05.24 10:17
3
1
2
3
Главные новости
Титов одним словом описал игру «Спартака» без Барко
15:15
Видео
Орлов объяснил, почему Латышонок ошибся при голах Глушенкова и Соболева
15:08
4
Гурцкая – о футболисте «Балтики»: «От него одни проблемы»
14:42
3
Игнашевич назвал неожиданного претендента на чемпионство в РПЛ: «Они будут выше «Краснодара»
14:28
3
В РПЛ отреагировали на 11 россиян в стартовом составе «Локомотива»
13:57
1
Соболев – после матча с «Балтикой»: «Я на рыбалку в Мурманск»
13:37
1
Видео
Шнякин – об эпизоде в матче «Балтика» – «Зенит»: «Наверное, самый жуткий в РПЛ за последние годы»
13:31
3
Аршавин рассказал о самом запомнившемся разговоре с Венгером
13:14
2
Дегтярев – о новом лимите в РПЛ: «Пусть исполняют – и точка»
12:57
14
Фото
Месси выложил пост после завоевания 49-го трофея
12:18
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+