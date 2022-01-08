Файзулин: «Европейцу в России больше позволяют. В Европе своего молодого предпочтут легионеру»

Бывший полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин высказался о проблеме доверия молодым футболистам в российском футболе.

– Сейчас молодежи значительно труднее пробиться в составы наших грандов, согласны?

– Смотрите, тренеры же тоже люди. И они тоже эгоисты. Когда они попадают в топ-клубы, им важно, какие перед ними ставят задачи глобальные.

Если стоит задача не Лигу чемпионов выигрывать, а выращивать молодежь, какой бы она ни была – это одно. Тогда тренеры бы занимались этим, и молодежи было бы больше.

Но вот сейчас я смотрю на положение дел: зачем искусственно ставить молодого, если он не тянет? Если ты президент клуба и ставишь задачу вырастить молодого, то тренер будет еe выполнять. И тогда молодежь будет появляться.

В Европе вообще другой менталитет: если есть свой молодой, но чуть похуже легионера, то они предпочтут своего молодого.

Потом молодого можно продать, он будет дальше расти. Там не боятся. Возможно, когда у нас берут европейца, ему в России больше позволяют. У меня такое мнение есть.

Файзулин: «У «Зенита» нет такого явного преимущества над остальными, как у «Спартака» в 90-е»