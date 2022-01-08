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    Файзулин: «Европейцу в России больше позволяют. В Европе своего молодого предпочтут легионеру»

    Бывший полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин высказался о проблеме доверия молодым футболистам в российском футболе.

    – Сейчас молодежи значительно труднее пробиться в составы наших грандов, согласны?

    – Смотрите, тренеры же тоже люди. И они тоже эгоисты. Когда они попадают в топ-клубы, им важно, какие перед ними ставят задачи глобальные.

    Если стоит задача не Лигу чемпионов выигрывать, а выращивать молодежь, какой бы она ни была – это одно. Тогда тренеры бы занимались этим, и молодежи было бы больше.

    Но вот сейчас я смотрю на положение дел: зачем искусственно ставить молодого, если он не тянет? Если ты президент клуба и ставишь задачу вырастить молодого, то тренер будет еe выполнять. И тогда молодежь будет появляться.

    В Европе вообще другой менталитет: если есть свой молодой, но чуть похуже легионера, то они предпочтут своего молодого.

    Потом молодого можно продать, он будет дальше расти. Там не боятся. Возможно, когда у нас берут европейца, ему в России больше позволяют. У меня такое мнение есть.

    Файзулин: «У «Зенита» нет такого явного преимущества над остальными, как у «Спартака» в 90-е»

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +15603

      Garrincha58 2 минуты назад

      лимиты надо убрать и приглашать сильных легов, а не всяких Игбунов или ***** как в Долгопрудном да и в РПЛ таких ***** пруд пруди молодёжи надо доверять, а РФС поощрять команды которые играют своими воспитанниками или с молодыми игроками до 21 года

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      Рейтинг: +235

      bomilazdeshnii 29 минут назад

      Вот это и есть разница между Европой и нами. Сначала своих!!

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      Рейтинг: +6355

      vladik12 47 минут назад

      Витя воскрес или это интервью с того света?..

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