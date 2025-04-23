Файзулин одним словом охарактеризовал Быстрова

Бывший футболист «Зенита» Виктор Файзулин высказался о работе Андрея Аршавина и Владимира Быстрова в качестве экспертов на телевидении.
– Быстров с Аршавиным на ТВ отжигают. Вы бы так смогли?
– А меня туда вообще не тянет. Периодически зовут, но я отказываюсь. Не лежит душа.
– А их слушаете?
– Ну да, «Матч» смотрим. Если попадаются – слушаем.
– Быстров – самый пламенный телевизионный оратор на спортивном ТВ сегодня?
– Он всегда был пламенным оратором, не только на телевидении. Вова – потешник.
Источник: «Чемпионат»