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  • Файзулин ответил на критику «Зенита» из-за отсутствия воспитанников в команде

Файзулин ответил на критику «Зенита» из-за отсутствия воспитанников в команде

Сегодня, 09:56

Бывший полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин ответил на критику петербургского клуба из-за отсутствия россиян и воспитанников в составе.

«Да, были Гарик [Денисов], Слава [Малафеев], Керж [Кержаков], Шава [Аршавин], Быстрый [Быстров]. Просто изначально они уже были в «Зените» – так судьба расставила фишки. Собралась группа мотивированных, талантливых воспитанников, и Морозов дал им практику. Так случилось, но смысл об этом постоянно вспоминать?

Почему все к «Зениту» пристали, я понять не могу. У того же Галицкого два-три человека из академии всего играет. Кривцов, например, не местный. Мы о ком сейчас говорим – о воспитанниках или просто россиянах? Так «Зенит» может купить нескольких русских футболистов, всех обесточить и стать чемпионом. Или вам хотелось бы именно питерских видеть в «Зените»?

Объективно, в пятимиллионном городе сложно собрать футболистов, которые будут бороться с клубом, работающим по всему мировому рынку. Скажут завтра Семаку: давай всех питерских – и что? За чемпионство такой «Зенит» бороться не будет. А здесь стоят задачи.

«Зенит» привык быть первым. Поверьте, если бы был одарeнный, подготовленный свой парень – Богданыч с удовольствием его поставил бы», – сказал Файзулин.

  • Файзулин был игроком «Зенита» в 2008–2018 годах, но из-за травм не выходил на поле после сентября 2015-го.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Файзулин Виктор
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