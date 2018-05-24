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  • Файзулин – о карьере: «Не использовал свой потенциал по максимуму»

Файзулин – о карьере: «Не использовал свой потенциал по максимуму»

24 мая 2018, 10:17
3

Бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Виктор Файзулин сожалеет, что не реализовал свой потенциал на максимальном уровне. Игрок официально завершил свою карьеру после окончания сезона-2017/18, но пропустил последние два с половиной года из-за травмы.

– Как оцените карьеру?

– В целом, я доволен. Но есть небольшой осадок. Я не использовал свой потенциал по максимуму. Закончил, когда вышел на пик формы.

– Три самых ярких момента карьеры Файзулина.

– (Долгая пауза.)

– Неожиданно. Казалось, первый назовете сходу.

– О голе в ворота «Баварии» в полуфинале Кубка УЕФА все время говорят. А если говорить об эмоциях, то тогда чего-то особенного у меня не было. Серьезно говорю!

– Что же тогда на первом месте?

– Скорее всего, товарищеский матч с Бразилией на «Стэмфорд Бридж» в 2013 году. Вот там были эмоции! Но вообще я бы выделил не матчи, а этапы. Целый этап был с Адвокатом. Классный! При Спаллетти – тоже. При Виллаш-Боаше, когда кричалки «Оп, давай-давай» только появились. Таких эмоций даже от победы в Кубке УЕФА нет. Честно!

– И в 2008-м не было?

– Нет. Я чувствовал, будто так и должно было быть.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Файзулин Виктор
Комментарии (3)
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razory
1527147331
Удачи Виктор всего наилучшего ВПЕРЁД ЗА ПИТЕР
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OfaZavr
1527149707
жаль что со здоровьем это неприятная история приключилась, а так мог еще эти годы пропущенные поиграть да и сейчас не заканчивать и вообщем можно было бы сказать что карьера очень даже неплохая получилась. удачи и здоровья!
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zigbert
1527160409
В игре Зенита он занимал одну из ключевых ролей.Жаль что эта травма не позволила ему реализоваться полностью.Здоровья Виктор.
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