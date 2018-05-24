Файзулин – о карьере: «Не использовал свой потенциал по максимуму»

Бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Виктор Файзулин сожалеет, что не реализовал свой потенциал на максимальном уровне. Игрок официально завершил свою карьеру после окончания сезона-2017/18, но пропустил последние два с половиной года из-за травмы.

– Как оцените карьеру?

– В целом, я доволен. Но есть небольшой осадок. Я не использовал свой потенциал по максимуму. Закончил, когда вышел на пик формы.

– Три самых ярких момента карьеры Файзулина.

– (Долгая пауза.)

– Неожиданно. Казалось, первый назовете сходу.

– О голе в ворота «Баварии» в полуфинале Кубка УЕФА все время говорят. А если говорить об эмоциях, то тогда чего-то особенного у меня не было. Серьезно говорю!

– Что же тогда на первом месте?

– Скорее всего, товарищеский матч с Бразилией на «Стэмфорд Бридж» в 2013 году. Вот там были эмоции! Но вообще я бы выделил не матчи, а этапы. Целый этап был с Адвокатом. Классный! При Спаллетти – тоже. При Виллаш-Боаше, когда кричалки «Оп, давай-давай» только появились. Таких эмоций даже от победы в Кубке УЕФА нет. Честно!

– И в 2008-м не было?

– Нет. Я чувствовал, будто так и должно было быть.