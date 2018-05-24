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    Файзулин – о карьере: «Не использовал свой потенциал по максимуму»

    Бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Виктор Файзулин сожалеет, что не реализовал свой потенциал на максимальном уровне. Игрок официально завершил свою карьеру после окончания сезона-2017/18, но пропустил последние два с половиной года из-за травмы.

    – Как оцените карьеру?

    – В целом, я доволен. Но есть небольшой осадок. Я не использовал свой потенциал по максимуму. Закончил, когда вышел на пик формы.

    – Три самых ярких момента карьеры Файзулина.

    – (Долгая пауза.)

    – Неожиданно. Казалось, первый назовете сходу.

    – О голе в ворота «Баварии» в полуфинале Кубка УЕФА все время говорят. А если говорить об эмоциях, то тогда чего-то особенного у меня не было. Серьезно говорю!

    – Что же тогда на первом месте?

    – Скорее всего, товарищеский матч с Бразилией на «Стэмфорд Бридж» в 2013 году. Вот там были эмоции! Но вообще я бы выделил не матчи, а этапы. Целый этап был с Адвокатом. Классный! При Спаллетти – тоже. При Виллаш-Боаше, когда кричалки «Оп, давай-давай» только появились. Таких эмоций даже от победы в Кубке УЕФА нет. Честно!

    – И в 2008-м не было?

    – Нет. Я чувствовал, будто так и должно было быть.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.05.2018 10:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 24 мая 2018, 14:13

      В игре Зенита он занимал одну из ключевых ролей.Жаль что эта травма не позволила ему реализоваться полностью.Здоровья Виктор.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 мая 2018, 11:15

      жаль что со здоровьем это неприятная история приключилась, а так мог еще эти годы пропущенные поиграть да и сейчас не заканчивать и вообщем можно было бы сказать что карьера очень даже неплохая получилась. удачи и здоровья!

      4
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      Рейтинг: +133

      razory 24 мая 2018, 10:35

      Удачи Виктор всего наилучшего ВПЕРЁД ЗА ПИТЕР

      1
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