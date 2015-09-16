Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Виктор Файзулин - статистика

    Полузащитник
    Имя Виктор
    Отчество Игоревич
    Фамилия Файзулин
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Находка
    Гражданство
    Воспитаник ДЮСШ г.Находка
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 апреля 1986 (36 лет)
    Рост 176
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зенит 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.09.2015 58' -90' Валенсия (Валенсия) 2:3 Зенит (Санкт-Петербург)
    • Читайте нас: 
    11