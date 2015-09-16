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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Валенсия - Зенит
Валенсия - Зенит: обзор матча 16 сентября 2015
Валенсия
16.09.2015, среда, 21:45
Лига чемпионов, группа H, 1 тур
2 : 3
Завершен
Зенит
54'
Ж. Канселу
73'
А. Гомеш
9'
Халк
44'
Халк
76'
А. Витсель
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Зенит
90'
+4
Желтая карточка
Халк
Желтая карточка
А. Гомеш
90'
+4
Желтая карточка
Ш. Мустафи
90'
+4
80'
Травма
Халк
77'
Замена
Л. Нету
️️️️
А. Анюков
76'
ГОЛ! 2:3!
А. Витсель
Пас отдал
О. Шатов
ГОЛ! 2:2!
А. Гомеш
Пас отдал
Х. Луис Гайя
73'
Замена
Родриго
️️️️
С. Фегули
71'
69'
Замена
О. Шатов
️️️️
И. Смольников
61'
Желтая карточка
А. Витсель
58'
Замена
В. Файзулин
️️️️
А. Дзюба
ГОЛ! 1:2!
Ж. Канселу
54'
Желтая карточка
П. Алькасер
52'
Замена
А. Гомеш
️️️️
П. Пьятти
46'
Замена
П. Алькасер
️️️️
Х. Фуэго
46'
44'
ГОЛ! 0:2!
Халк
Пас отдал
А. Дзюба
16'
Желтая карточка
И. Смольников
9'
ГОЛ! 0:1!
Халк
Пас отдал
Данни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
33
Энцо Перес
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Данни
ЛП
6
Хави Гарсия
ОП
27
Аксель Витсель
ЦП
7
Халк
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Валенсия
13
Йоель Родригес
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
15
Данило
ОП
20
Андре Гомеш
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
27
Олег Шатов
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Хауме
14
Гайя
13
Мустафи
5
Абденнур
2
Канселу
8
Фегули
10
Парехо
33
Перес
18
Фуэго
10
Пьятти
21
Негредо
3-3-2-1-1
12
Лодыгин
6
Ломбертс
24
Гарай
4
Кришито
8
Смольников
6
Хави Гарсия
22
Анюков
27
Витсель
10
Данни
7
Халк
22
Дзюба
10
Пьятти
20
Гомеш
20
Гомеш
10
Пьятти
18
Фуэго
9
Алькасер
9
Алькасер
18
Фуэго
8
Фегули
19
Родриго
19
Родриго
8
Фегули
22
Анюков
13
Нету
13
Нету
22
Анюков
8
Смольников
27
Шатов
27
Шатов
8
Смольников
22
Дзюба
20
Файзулин
20
Файзулин
22
Дзюба
Остались в запасе
Валенсия
Зенит
13
Йоель Родригес
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
15
Данило
ОП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Артур Юсупов
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
15
Данило
ОП
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Артур Юсупов
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Валенсия - Зенит
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Александер Томсон
(Пейсли)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
НТВ, НТВ-Плюс Футбол
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