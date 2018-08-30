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  • Файзулин: «Сейчас по максимуму ухожу от режима: просыпаюсь когда хочу, делаю что хочу, езжу куда хочу»

Файзулин: «Сейчас по максимуму ухожу от режима: просыпаюсь когда хочу, делаю что хочу, езжу куда хочу»

30 августа 2018, 11:16
9

Бывший полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин рассказал о том, чем он занимается после ухода из футбола. О завершении карьеры экс-футболист заявил в середине мая этого года.

– Когда практически всю сознательную жизнь живешь в режиме, ты хочешь от этого режима уйти. Я сейчас по максимуму и ухожу: просыпаюсь когда хочу, делаю что хочу, езжу куда хочу. Вот и до Хабаровска, кстати, доехал. Пока вот такие планы и цели.

– Стало быть, путешествуешь?

– Да, я давно хотел поездить по Дальнему Востоку – поплавать, попутешествовать. Что, собственно, сейчас и делаю.

– В Хабаровск ты приехал повидать друзей-знакомых, или попутно было что-то еще?

– Я давно здесь не был. Наверное, как перешел из «СКА-Энергии» в «Спартак-Нальчик». Лет одиннадцать-двенадцать с тех пор прошло, поэтому мне было интересно посмотреть. Я приехал во Владивосток, затем в Находку, заехал в Хабаровск. Увидел города, встретился с друзьями. Посмотрел, пообщался насчет футбола, как обстоят дела. Мне это очень интересно – куда что движется, как развивается. Что не развивается – тоже немаловажный момент был. Посмотрел, так сказать, расширил кругозор

Источник: ФК «СКА-Хабаровск»
Россия. Премьер-лига Зенит Файзулин Виктор
Комментарии (9)
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арейская
1535619034
Так ты уже года три без режима, должен бы уже привыкнуть
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FanatSerj
1535622640
так и хочется сказать словами пучеглазого бразильца, что в РПЛ с правильным паспортом "офигенно" братан ))
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zenitforever2015
1535622813
Кругозор не так расширяют...
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neveldomha
1535624948
С такими страховыми можно плавать нырять и летать одновременно и где угодно.
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Caniggia
1535628490
Короче, бездельничает и бухает.
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Chesn0k
1535628864
хорошо, что у витюши всё хорошо, кайфует и ни в чём себе не отказывает. а то мы переживали.)
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erma
1535640494
Лет через 5 будешь толстый как Радимов и Кирьяков. Наши футболисты и играя не очень то следят за режимом, а уж на пенсии начинаются настоящие половецкие пляски.
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CskaMoscovv
1535655090
Жаль Виктора, столько пропустил, лечился и заканчивает карьеру лишь в 32. Здоровья)))
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zigbert
1535708368
Удачи в дальнейшей жизни Виктор. Но фигуру надо держать.
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