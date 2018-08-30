Файзулин: «Сейчас по максимуму ухожу от режима: просыпаюсь когда хочу, делаю что хочу, езжу куда хочу»

Бывший полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин рассказал о том, чем он занимается после ухода из футбола. О завершении карьеры экс-футболист заявил в середине мая этого года.

– Когда практически всю сознательную жизнь живешь в режиме, ты хочешь от этого режима уйти. Я сейчас по максимуму и ухожу: просыпаюсь когда хочу, делаю что хочу, езжу куда хочу. Вот и до Хабаровска, кстати, доехал. Пока вот такие планы и цели.

– Стало быть, путешествуешь?

– Да, я давно хотел поездить по Дальнему Востоку – поплавать, попутешествовать. Что, собственно, сейчас и делаю.

– В Хабаровск ты приехал повидать друзей-знакомых, или попутно было что-то еще?

– Я давно здесь не был. Наверное, как перешел из «СКА-Энергии» в «Спартак-Нальчик». Лет одиннадцать-двенадцать с тех пор прошло, поэтому мне было интересно посмотреть. Я приехал во Владивосток, затем в Находку, заехал в Хабаровск. Увидел города, встретился с друзьями. Посмотрел, пообщался насчет футбола, как обстоят дела. Мне это очень интересно – куда что движется, как развивается. Что не развивается – тоже немаловажный момент был. Посмотрел, так сказать, расширил кругозор