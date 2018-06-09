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    Актер Хаит: «До Файзулина Акинфеева никто не критиковал. Ну как же – бедный, нежный, ранимый. Не дай бог опечалится»

    Известный актер Ростислав Хаит обвинил главного тренера сборной России Станислава Черчесова в том, что он всегда пытается выдать желаемое за действительное. Также он заявил, что слова экс-полузащитника национальной команды Виктора Файзулина, сказанные в адрес голкипера Игоря Акинфеева, были правильным поступком.

    Ране Файзулин сказал, что на чемпионате мира-2014 россияне не вышли из группы по причине индивидуальных ошибок вратаря ЦСКА.

    «В лексиконе Черчесова в принципе отсутствуют такие слова: «Я не прав. Я виноват. Не получилось. Плохое качество игры – моя зона ответственности». Он постоянно, как говорил Блок, золотит пилюлю. Мы видим – все ужасно. А Черчесов уверяет, что все хорошо. Зачем же людям морочить голову?!

    Недавно прочитал интервью Виктора Файзулина. Кажется, единственный, кто честно ответил на вопрос, почему Россия не вышла из группы в 2014-м: «Из-за ошибок вратаря». Потом добавил: «Команда была никому не интересна, футбол никакущий, но с нами было сложно играть». До этого Акинфеева никто не критиковал. Ну как же – бедный, нежный, ранимый. Не дай бог опечалится… А я убежден, в таких случаях надо говорить правду», – сказал Хаит.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.06.2018 18:23
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +503

      xapaycm 10 июня 2018, 11:10

      Ошибки может и есть, только голкипера лучше реально нет.
      Хаит тоже далеко не ДиКаприо. Взял бы да встал в ворота.
      Всегда мечтал о матче между нашими "кривоногими" футболистами и мастерами теоретической подготовки с экспертами.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +100732

      zigbert 10 июня 2018, 07:50

      Ошибки вратаря и игроков обороны сразу бросаются в глаза. А вот если нападающий не попадает в ворота с трех метров, забывается быстро.

      5
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      Рейтинг: +69

      доктор 48 10 июня 2018, 06:02

      Открыл Америку!!Это было известно в 2914 году!!

      0
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 10 июня 2018, 05:21

      И Хаита и Файзулина на Сейшелы отправить...

      0
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      Рейтинг: +181

      oleg32ru 10 июня 2018, 00:33

      Мы играем дома и должны атаковать больше,а наши напы наносят по 2-3 удара в сторону ворот соперника.Как выигрывать будем?Защёт голкипера?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 9 июня 2018, 22:22

      Ребят и выигрывает ВСЯ команда и проигрывает ВСЯ команда.
      Так что не стоит крайних искать.
      ЧМ через несколько дней стартует.

      7
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      Рейтинг: +507

      Arrow10 > Мары 9 июня 2018, 23:40

      ну да , только вот веры в нашу всеми любимую сборную нет , так как усач не смог найти замену игнашевичу и березуцким в , как так выходит что из всех центральных защитников в основе сборной Игнашевич смотрится лучше всех , а ведь ему уже 38 лет.

      2
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      Рейтинг: +38

      beer68 > Arrow10 10 июня 2018, 09:02

      Это проблема не усача, а всего российского футбола

      1
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      Рейтинг: +507

      Arrow10 > beer68 10 июня 2018, 10:16

      так то оно так , но он ведь тоже мог найти и подготовить замену старикам , ан нет он стариков до последнего уговаривал вернуться в сборную

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Arrow10 10 июня 2018, 12:24

      Командир, ты говоришь о частностях, а я говорю о системе.Если в каком то клубе появится условный Игнашевич, это будет скорее исключение из правил, чем тенденция.Так чтобы тенденция устоялась, нужны понятные и пусть даже не популярные действия в нашем футболе.Иначе будет как сейчас.Нынешняя сборная и опять же условный Черчесов.(вместо него вставь любого кто тебе нравится из коучей)

      1
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      Рейтинг: +503

      xapaycm 9 июня 2018, 22:06

      В чудеса не верю, сборная сейчас никакущая, но другой нет.
      Футбол игра командная, если вратарь плохой, нужно забивать больше.
      Всегда удивлялся тому, что гол - ошибка голкипера, а удар в штангу - подвиг нападающего.
      Думаю так, пропустил гол - виноват, не забил - виноват в той же степени.

      4
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 июня 2018, 21:24

      Да и на Кубке Конфедерации конская дыра нас слила. Все голы ему как под копирку. Выводов делать не умеет, а тренер хоть и вратарь бывший, подсказать не мог.

      -1
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      Рейтинг: +507

      Arrow10 > prezent2017 9 июня 2018, 21:56

      Ну да а бомжатские выродки много для сборной сделали

      4
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      Рейтинг: +61

      kolkarod88 > prezent2017 9 июня 2018, 23:37

      А то что португальцам не одного удара не нанесли тоже вратарь виноват????

      3
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 9 июня 2018, 20:53

      конифея действительно переоценили и превознесли..

      7
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 9 июня 2018, 20:25

      Много нашлось "специалистов", которые ставят Акинфеева даже выше нашей гордости, легендарного Яшина. Сейчас модно гадить на всё советское и вешать нам лапшу на уши уверяя, что нынешняя жизнь настоящий рай. Криминал оберегает священную корову, Акинфеева и не позволяет даже глядеть на него косо. Но факты упрямая вещь. Действительно, по его вине мы досрочно вылетели из ЧМ в Бразилии. Его 43 гола, пропущенных в лиге чемпионов являются вечным рекордом. И наконец, он ни разу не вошёл в 12 лучших вратарей Европы.И как человек, он не знаком с порядочностью и честью.

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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 > Spiridonovich 9 июня 2018, 20:48

      Вот еще один футбольный эксперт появился, похоже похлеще Бубена будет.

      4
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      Рейтинг: +26

      _J7even > Spiridonovich 9 июня 2018, 22:21

      допустим, ты в чём то прав. Но тем не менее, он единственный после провального ЧЕ в 2016 году подошёл к трибуне и извинился перед болельщиками. Ни один другой игрок сборной этого не сделал

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