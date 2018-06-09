Актер Хаит: «До Файзулина Акинфеева никто не критиковал. Ну как же – бедный, нежный, ранимый. Не дай бог опечалится»

Известный актер Ростислав Хаит обвинил главного тренера сборной России Станислава Черчесова в том, что он всегда пытается выдать желаемое за действительное. Также он заявил, что слова экс-полузащитника национальной команды Виктора Файзулина, сказанные в адрес голкипера Игоря Акинфеева, были правильным поступком.

Ране Файзулин сказал, что на чемпионате мира-2014 россияне не вышли из группы по причине индивидуальных ошибок вратаря ЦСКА.

«В лексиконе Черчесова в принципе отсутствуют такие слова: «Я не прав. Я виноват. Не получилось. Плохое качество игры – моя зона ответственности». Он постоянно, как говорил Блок, золотит пилюлю. Мы видим – все ужасно. А Черчесов уверяет, что все хорошо. Зачем же людям морочить голову?!

Недавно прочитал интервью Виктора Файзулина. Кажется, единственный, кто честно ответил на вопрос, почему Россия не вышла из группы в 2014-м: «Из-за ошибок вратаря». Потом добавил: «Команда была никому не интересна, футбол никакущий, но с нами было сложно играть». До этого Акинфеева никто не критиковал. Ну как же – бедный, нежный, ранимый. Не дай бог опечалится… А я убежден, в таких случаях надо говорить правду», – сказал Хаит.