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  • Актер Хаит: «До Файзулина Акинфеева никто не критиковал. Ну как же – бедный, нежный, ранимый. Не дай бог опечалится»

Актер Хаит: «До Файзулина Акинфеева никто не критиковал. Ну как же – бедный, нежный, ранимый. Не дай бог опечалится»

9 июня 2018, 18:23
44

Известный актер Ростислав Хаит обвинил главного тренера сборной России Станислава Черчесова в том, что он всегда пытается выдать желаемое за действительное. Также он заявил, что слова экс-полузащитника национальной команды Виктора Файзулина, сказанные в адрес голкипера Игоря Акинфеева, были правильным поступком.

Ране Файзулин сказал, что на чемпионате мира-2014 россияне не вышли из группы по причине индивидуальных ошибок вратаря ЦСКА.

«В лексиконе Черчесова в принципе отсутствуют такие слова: «Я не прав. Я виноват. Не получилось. Плохое качество игры – моя зона ответственности». Он постоянно, как говорил Блок, золотит пилюлю. Мы видим – все ужасно. А Черчесов уверяет, что все хорошо. Зачем же людям морочить голову?!

Недавно прочитал интервью Виктора Файзулина. Кажется, единственный, кто честно ответил на вопрос, почему Россия не вышла из группы в 2014-м: «Из-за ошибок вратаря». Потом добавил: «Команда была никому не интересна, футбол никакущий, но с нами было сложно играть». До этого Акинфеева никто не критиковал. Ну как же – бедный, нежный, ранимый. Не дай бог опечалится… А я убежден, в таких случаях надо говорить правду», – сказал Хаит.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия ЦСКА Акинфеев Игорь Файзулин Виктор
Комментарии (44)
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vladimir-7
1528558271
Хаит, нужно футболистам забивать столько, сколько необходимо для победы, а не ждать чудес от вратаря. Ты, забыл про это? Но, о Черчесове ты прав.
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андрей андреев
1528558941
Ростислав знает что говорит.В 21 веке "Квартет И " создал лучшие Российские комедии.Есть ,правда,ещё две, "На море" и "Неадекватные люди". ВСЁ!!! ( Фильмы для дебилов,типа"Самый лучший фильм" не рассматриваем)))
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Аид666
1528559308
Играет не один вратарь.. сколько забили? Или с одними 0-0 выйграть вздумали??
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777+
1528559462
Акинфеев ошибся - да, бесспорно, а кто не ошибается? "с нами было сложно играть" - вот все, на что была способна та сборная и не стоит искать крайних...
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Spiridonovich
1528565131
Много нашлось "специалистов", которые ставят Акинфеева даже выше нашей гордости, легендарного Яшина. Сейчас модно гадить на всё советское и вешать нам лапшу на уши уверяя, что нынешняя жизнь настоящий рай. Криминал оберегает священную корову, Акинфеева и не позволяет даже глядеть на него косо. Но факты упрямая вещь. Действительно, по его вине мы досрочно вылетели из ЧМ в Бразилии. Его 43 гола, пропущенных в лиге чемпионов являются вечным рекордом. И наконец, он ни разу не вошёл в 12 лучших вратарей Европы.И как человек, он не знаком с порядочностью и честью.
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mihail200606
1528566796
конифея действительно переоценили и превознесли..
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prezent2017
1528568692
Да и на Кубке Конфедерации конская дыра нас слила. Все голы ему как под копирку. Выводов делать не умеет, а тренер хоть и вратарь бывший, подсказать не мог.
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xapaycm
1528571185
В чудеса не верю, сборная сейчас никакущая, но другой нет. Футбол игра командная, если вратарь плохой, нужно забивать больше. Всегда удивлялся тому, что гол - ошибка голкипера, а удар в штангу - подвиг нападающего. Думаю так, пропустил гол - виноват, не забил - виноват в той же степени.
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Мары
1528572160
Ребят и выигрывает ВСЯ команда и проигрывает ВСЯ команда. Так что не стоит крайних искать. ЧМ через несколько дней стартует.
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zigbert
1528606211
Ошибки вратаря и игроков обороны сразу бросаются в глаза. А вот если нападающий не попадает в ворота с трех метров, забывается быстро.
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