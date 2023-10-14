«Черноморец» Зырянова выступил с угрозой в адрес судьи

«Черноморец» в 14-м туре Первой лиги уступил в гостях махачкалинскому «Динамо» (0:1).

После игры новороссийцы сначала написали, что уступили «не без помощи» судьи, а затем опубликовали пост в угрожающей тональности: «Мы запомним это имя».

Матч в Махачкале в поле обслужил Максим Перезва из Раменского.

Махачкалинцы под руководством Курбана Бердыева лидируют в Первой лиге.

«Черноморец» Константина Зырянова идет 13-м.

UPD. Через несколько минут «Черноморец» удалил пост с фразой «Мы запомним это имя» и фото судьи.