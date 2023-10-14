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«Черноморец» Зырянова выступил с угрозой в адрес судьи

14 октября 2023, 18:34
2

«Черноморец» в 14-м туре Первой лиги уступил в гостях махачкалинскому «Динамо» (0:1).

После игры новороссийцы сначала написали, что уступили «не без помощи» судьи, а затем опубликовали пост в угрожающей тональности: «Мы запомним это имя».

  • Матч в Махачкале в поле обслужил Максим Перезва из Раменского.
  • Махачкалинцы под руководством Курбана Бердыева лидируют в Первой лиге.
  • «Черноморец» Константина Зырянова идет 13-м.

UPD. Через несколько минут «Черноморец» удалил пост с фразой «Мы запомним это имя» и фото судьи.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Черноморец Динамо Мх Зырянов Константин
Комментарии (2)
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BoevStas1
1697303249
Глаза откройте Алания-1место
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ZeBolotny
1697364471
Судья всю игру свистел в одну сторону, а на последней минуте поставил левый пенальти в ворота "Черноморца", который решил исход матча. Что ещё нужно говорить?!
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