«Черноморец» Зырянова выступил с угрозой в адрес судьи

«Черноморец» в 14-м туре Первой лиги уступил в гостях махачкалинскому «Динамо» (0:1).
После игры новороссийцы сначала написали, что уступили «не без помощи» судьи, а затем опубликовали пост в угрожающей тональности: «Мы запомним это имя».
- Матч в Махачкале в поле обслужил Максим Перезва из Раменского.
- Махачкалинцы под руководством Курбана Бердыева лидируют в Первой лиге.
- «Черноморец» Константина Зырянова идет 13-м.
UPD. Через несколько минут «Черноморец» удалил пост с фразой «Мы запомним это имя» и фото судьи.
Источник: «Бомбардир»