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Зырянов завершит футбольную карьеру в конце сезона

19 июля 2017, 16:17
12

Играющий тренер «Зенита-2» Константин Зырянов сообщил, что завершит футбольную карьеру в конце сезона-2017/18. Напомним, ранее 39-летний россиянин на один год продлил контракт с сине-бело-голубыми.

«Рад, что удается продолжить карьеру профессионального футболиста. Свои функции обговаривал с Анатолием Давыдовым – они будут те же самые, что при Владиславе Радимове. Я играющий тренер с акцентом на слово «играющий». У меня тренерская лицензия категории B, сейчас обучаюсь на категорию А. В ноябре последняя сессия и итоговый экзамен.

Сейчас я могу однозначно сказать: нынешний сезон станет последним в профессиональной карьере футболиста Константина Зырянова! По окончании этого контракта играть я точно не буду. Почему? Для меня этот год – последний вызов», – сказал Зырянов.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Зенит-2 Зенит Зырянов Константин
Комментарии (12)
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Большой Медведь
1500471089
Надеюсь, что Константин останется в структуре клуба. Такие люди нужны.
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insider_retro
1500472946
Константин молодец - бодается, скрипит, но играет!... Клуб поступает по-человечьи!... Человек подучится, подрастёт профессионально и пользы принесёт клубу... Лучше, чем ушёл бы, вытолкнутый за ненадобностью... Успехов на поле и в жизни, Константин Георгиевич!...
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vanchope34
1500473065
Он бы и в основе не потерялся!!!!
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Barsuk52
1500473646
Кержа тоже можно заявить силы то есть еще
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Zenit-84
1500474065
Костя, браво!!!
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acer2003
1500476461
Хороший тренер должен получиться,удачи !!!
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perm 242
1500477501
кроме слов благодарности "нашему Косте" ничего не могу сказать ... удачи ему и в дальнейшей карьере , да и в жизни конечно тоже ...
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ivanirkutsk
1500479146
ещё одна легенда уходит печально но будем ждать новых звёзд удачи тебе Костя !!!
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raritet
1500491077
Вон она соль земли русской. Обычный на вид человек, с приходом его в команду воспринимался как футболист заводской команды и мало кто мог подумать о его большом вкладе в зенитовскую схему времен Адвоката. Дай бог ему удачи на его новом поприще.
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FAN15
1500810398
Верно, пора уже, хорошо поиграл, удачи.
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