Зырянов завершит футбольную карьеру в конце сезона

Играющий тренер «Зенита-2» Константин Зырянов сообщил, что завершит футбольную карьеру в конце сезона-2017/18. Напомним, ранее 39-летний россиянин на один год продлил контракт с сине-бело-голубыми.

«Рад, что удается продолжить карьеру профессионального футболиста. Свои функции обговаривал с Анатолием Давыдовым – они будут те же самые, что при Владиславе Радимове. Я играющий тренер с акцентом на слово «играющий». У меня тренерская лицензия категории B, сейчас обучаюсь на категорию А. В ноябре последняя сессия и итоговый экзамен.

Сейчас я могу однозначно сказать: нынешний сезон станет последним в профессиональной карьере футболиста Константина Зырянова! По окончании этого контракта играть я точно не буду. Почему? Для меня этот год – последний вызов», – сказал Зырянов.