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    Зырянов завершит футбольную карьеру в конце сезона

    Играющий тренер «Зенита-2» Константин Зырянов сообщил, что завершит футбольную карьеру в конце сезона-2017/18. Напомним, ранее 39-летний россиянин на один год продлил контракт с сине-бело-голубыми.

    «Рад, что удается продолжить карьеру профессионального футболиста. Свои функции обговаривал с Анатолием Давыдовым – они будут те же самые, что при Владиславе Радимове. Я играющий тренер с акцентом на слово «играющий». У меня тренерская лицензия категории B, сейчас обучаюсь на категорию А. В ноябре последняя сессия и итоговый экзамен.

    Сейчас я могу однозначно сказать: нынешний сезон станет последним в профессиональной карьере футболиста Константина Зырянова! По окончании этого контракта играть я точно не буду. Почему? Для меня этот год – последний вызов», – сказал Зырянов.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    19.07.2017 16:17
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +52

      FAN15 23 июля 2017, 14:46

      Верно, пора уже, хорошо поиграл, удачи.

      1
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      Рейтинг: +4024

      raritet 19 июля 2017, 22:04

      Вон она соль земли русской. Обычный на вид человек, с приходом его в команду воспринимался как футболист заводской команды и мало кто мог подумать о его большом вкладе в зенитовскую схему времен Адвоката. Дай бог ему удачи на его новом поприще.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      ivanirkutsk 19 июля 2017, 18:45

      ещё одна легенда уходит печально но будем ждать новых звёзд удачи тебе Костя !!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +212

      perm 242 19 июля 2017, 18:18

      кроме слов благодарности "нашему Косте" ничего не могу сказать ... удачи ему и в дальнейшей карьере , да и в жизни конечно тоже ...

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 19 июля 2017, 18:01

      Хороший тренер должен получиться,удачи !!!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 19 июля 2017, 17:26

      Я думал что уже закончил.

      1
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 19 июля 2017, 17:21

      Костя, браво!!!

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 19 июля 2017, 17:14

      Кержа тоже можно заявить силы то есть еще

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Barsuk52 19 июля 2017, 17:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      этот сачек деньги любит больше футбола, пошел красоваться собой на ТВ

      -4
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      Рейтинг: +139

      vanchope34 19 июля 2017, 17:04

      Он бы и в основе не потерялся!!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 19 июля 2017, 17:02

      Константин молодец - бодается, скрипит, но играет!... Клуб поступает по-человечьи!... Человек подучится, подрастёт профессионально и пользы принесёт клубу... Лучше, чем ушёл бы, вытолкнутый за ненадобностью... Успехов на поле и в жизни, Константин Георгиевич!...

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