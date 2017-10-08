Давыдов: «Зырянов? Спрашиваю его, дотянет ли еще три года»

Главный тренер «Зенита-2» Анатолий Давыдов дал оценку состоянию полузащитника Константина Зырянова. 40-летний хавбек восстанавливается после операции.

«Если он восстанавливался месяца четыре, то сейчас операция была уже в другом месте. Посмотрим, как он будет восстанавливаться. Единственное, я ему говорю: ты хочешь снова игроком быть, мне 43, дотянешь или нет три года?

Договоренность была с президентом клуба и с Сарсанией, что я готов взять его в свой тренерский штаб. Человек уважаемый, опытный, у него можно поучиться не только футбольным качествам, но и человеческим», – заявил Давыдов.

Зырянов в текущем сезоне провел в первенстве ФНЛ три матча, в которых результативными действиями не отличился.