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    Давыдов: «Зырянов? Спрашиваю его, дотянет ли еще три года»

    Главный тренер «Зенита-2» Анатолий Давыдов дал оценку состоянию полузащитника Константина Зырянова. 40-летний хавбек восстанавливается после операции.

    «Если он восстанавливался месяца четыре, то сейчас операция была уже в другом месте. Посмотрим, как он будет восстанавливаться. Единственное, я ему говорю: ты хочешь снова игроком быть, мне 43, дотянешь или нет три года?

    Договоренность была с президентом клуба и с Сарсанией, что я готов взять его в свой тренерский штаб. Человек уважаемый, опытный, у него можно поучиться не только футбольным качествам, но и человеческим», – заявил Давыдов.

    Зырянов в текущем сезоне провел в первенстве ФНЛ три матча, в которых результативными действиями не отличился.

    Источник: ФК «Зенит»

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    08.10.2017 09:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 8 октября 2017, 15:04

      Костя железный! УВАЖАЕМ !!!

      2
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      Рейтинг: +520

      Boozman 8 октября 2017, 13:53

      Зырянов вызывает уважение. Большинство наших игроков к 30 годам, имея немало денег, тупо забивают на футбол и завершают карьеру, а Зырянов как Тотти, пашет и пашет, ему это нравится

      4
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      Рейтинг: +2284

      Бриг 8 октября 2017, 13:22

      Да, Давыдов в 43 ещё играл при Бышовце за основу Зенита. Вообще, это только вратари могут, и то некоторые, типа Яшина. Так что здоровья Косте!

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