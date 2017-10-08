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Давыдов: «Зырянов? Спрашиваю его, дотянет ли еще три года»

8 октября 2017, 09:53
3

Главный тренер «Зенита-2» Анатолий Давыдов дал оценку состоянию полузащитника Константина Зырянова. 40-летний хавбек восстанавливается после операции.

«Если он восстанавливался месяца четыре, то сейчас операция была уже в другом месте. Посмотрим, как он будет восстанавливаться. Единственное, я ему говорю: ты хочешь снова игроком быть, мне 43, дотянешь или нет три года?

Договоренность была с президентом клуба и с Сарсанией, что я готов взять его в свой тренерский штаб. Человек уважаемый, опытный, у него можно поучиться не только футбольным качествам, но и человеческим», – заявил Давыдов.

Зырянов в текущем сезоне провел в первенстве ФНЛ три матча, в которых результативными действиями не отличился.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. ФНЛ Зенит-2 Зырянов Константин Давыдов Анатолий
Комментарии (3)
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Бриг
1507458141
Да, Давыдов в 43 ещё играл при Бышовце за основу Зенита. Вообще, это только вратари могут, и то некоторые, типа Яшина. Так что здоровья Косте!
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Boozman
1507459995
Зырянов вызывает уважение. Большинство наших игроков к 30 годам, имея немало денег, тупо забивают на футбол и завершают карьеру, а Зырянов как Тотти, пашет и пашет, ему это нравится
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DOCTOR PENALTY
1507464284
Костя железный! УВАЖАЕМ !!!
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