Радимов: «Не удивлюсь, если Зырянова позовут в основную команду «Зенита» в следующем году»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал победу в матче 35-го тура ФНЛ против «Спартака-2» (3:0).

«Моя команда сегодня выглядела хорошо. Исполнили все, что хотели, все, о чем говорили на установке. Уверенно использовали слабые места «Спартака». Считаю, что могли довести матч до более крупной победы. Отмечу Рамиля Шейдаева: после возвращения из «Рубина» он был в подавленном состоянии, но своей работой на тренировках он заслужил этот хет-трик. Сегодня мы увидели того Шейдаева, который был еще до ухода в аренду», – сказал Радимов.

Также наставник поделился мнением о будущем Константина Зырянова.

«Честно говоря, я не удивлюсь, если в следующем году Зырянова позовут в основу».