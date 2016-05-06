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  • Радимов: «Не удивлюсь, если Зырянова позовут в основную команду «Зенита» в следующем году»

Радимов: «Не удивлюсь, если Зырянова позовут в основную команду «Зенита» в следующем году»

6 мая 2016, 23:36
7

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал победу в матче 35-го тура ФНЛ против «Спартака-2» (3:0).

«Моя команда сегодня выглядела хорошо. Исполнили все, что хотели, все, о чем говорили на установке. Уверенно использовали слабые места «Спартака». Считаю, что могли довести матч до более крупной победы. Отмечу Рамиля Шейдаева: после возвращения из «Рубина» он был в подавленном состоянии, но своей работой на тренировках он заслужил этот хет-трик. Сегодня мы увидели того Шейдаева, который был еще до ухода в аренду», – сказал Радимов.

Также наставник поделился мнением о будущем Константина Зырянова.

«Честно говоря, я не удивлюсь, если в следующем году Зырянова позовут в основу».

Источник: «Советский спорт»
Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига Зенит-2 Спартак-2 Зырянов Константин Радимов Владислав
Комментарии (7)
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sachsen-leipzig
1462567124
Давай покажы как надо играть! А игрок не плохой,забыл гол в финале
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zarya-lk72
1462586531
Вот СЕМАК тренером будет и позовут
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sprint5
1462591063
а сам не хочешь
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SERG63
1462591581
Не думаю что это возможно.
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Диктор
1462600553
Откройте глаза-Спартак -2 ,по непонятным мне причинам явно отдал очки аутсайдеру-спасает Зеньку 2 .Так что не надо красивых фраз-скромно просто промолчите.
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iuda
1462887787
А Слуцкий может его и в сборную на Евро возьмёт?
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