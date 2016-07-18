Зырянов и Рудковский вошли в сборную ФНЛ по итогам второго тура

В сборную второго тура первенства ФНЛ вошел хавбек и играющий тренер «Зенита-2» Константин Зырянов. В свой актив 38-летний ветеран записал гол в ворота «Шинника» (2:1). Кроме того, в числе 11 лучших нашлось место и новобранцу «Спартака-2» форварду Егору Рудковскому. 20-летний воспитанник школы «Чертаново» отличился в своем первом матче за красно-белых, поразив ворота «Мордовии» (2:0).

Полностью сборная второго тура ФНЛ выглядит следующим образом:

Котляров («Луч-Энергия») – Терехов («Динамо»), Зимулька («Балтика»), Зураев («Волгарь»), Тараканов («Нефтехимик») – Свежов («Факел»), Кашчелан («Тосно»), Зырянов («Зенит-2»), Пискунов («Луч-Энергия») – Рудковский («Спартак-2»), Ильин («Кубань»).